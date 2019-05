Cueto (Más Madrid) defiende Madrid Central ante empresarios por la multa millonaria con la que amenazaba la UE

Publicado 16/05/2019 14:46:22 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, ha defendido este jueves Madrid Central ante los empresarios de CEIM porque sería "de una enorme irresponsabilidad pública" no hacer nada ante el problema de la contaminación, y ante la multa millonaria con la que amenazaba a España la Unión Europea si no se tomaban medidas en este sentido.

Cueto ha señalado que el plan de calidad del aire que se presentó a Bruselas contiene 42 medidas y que una de ellas en Madrid Central. "Y eso va a seguir así. El reto es demostrar que funciona. Mi convicción es que la movilidad, cuando se rebaja el abuso del coche privado va a mejorar otro tipo de movilidad", ha indicado, al tiempo que ha señalado que se están poniendo medidas para mejorar Madrid Central.

El candidato municipal de Más Madrid ha destacado que gracias a esta iniciativa de restricción del tráfico se han instalado en Madrid cuatro compañías de coches eléctricos, convirtiendo a la capital en un "modelo mundial" de vehículos eléctricos". "En Madrid estos coche los puedes dejar donde te da la gana, y no en los puntos de recarga como en otras ciudades", ha dicho.

Durante su discurso para presentar el programa de su partido, Cueto ha manifestado que en estos cuatro años el Ayuntamiento "ha jugado un papel, que es el que le toca, de ser un agente de la ciudad, pero no acaparar el protagonismo".

"Mercamadrid e Ifema son dos organismos muy importantes. La ciudad acoge el 10 por ciento del PIB nacional. La capital es una ciudad de servicio, el 80 por ciento de su actividad, con el sector de la Construcción subiendo. El comercio, la logística, el turismo y la cultura, son las claves de la ciudad. El 10 por ciento de los ingresos vienen del turismo, con una oferta gastronómica extraordinaria y cultural. Madrid recibió el año pasado más de 10 millones de turistas, la mitad extranjeros, que se dejaron 9.000 millones de euros", ha detallado.

Cueto ha explicado que el sector de la innovación está creciendo de forma "espectacular". "Estamos empezando a acercarnos a Barcelona, que nos llevaba veintantos años de ventaja en tejido innovador. Ya está cambiando el modelo productivo, con la desestacionalización del turismo de sol y el desarrollo de empresas innovadoras", ha dicho.

El representante municipal también ha aludido a la "espectacular" reducción de la deuda esta legislatura. "El cáncer de la economía nacional es refinanciar la deuda, un pufo de casi dos billlones entre deuda pública y privada. En el caso español el Gobierno pone límite de gasto cada ayuntamiento. La regla de gasto fue muy conflictiva pero lo que la gente no sabe es que si baja tus ingresos baja tu capacidad de gasto, porque está vinculada. Ahora estamos en el máximo de lo que con la regla actual nos dejan gastar", ha explicado.

Ahora, espera que la Unión Europea de "holgura" a España para poder gastar, ya que Madrid tiene un beneficio acumulado de mil millones de euros. "En ese sentido lo que toca es gastar bien, que es ayudar a los que tiran de la economía y enganchar a gente que ha quedado tirada", ha apuntado.

Según ha desgranado Cueto, el Ayuntamiento tiene presupuesto de 5.000 millones de euros y gran parte lo gasta en pagar a 26.000 empleados públicos y a las empresas externalizadas, que tienen otros 15.000 trabajadores más. También ha relatado en los años de crisis hubo quitas a esos contratos externos, que generaron muchos empleos "basura". "La Administración contrataba pro precios ridículos y los servicios eran ridículos. El mantenimiento de la ciudad cuesta 20 millones y el contrato se cerró por 9 millones con Florentino Pérez. Ahora lo estamos renegociando", ha comentado.

No obstante, Cueto no es muy favorable a las municipalizaciones de servicios, un asunto en el que "algunos se han caído del caballo", pero él no. En este sentido, ha relatado que cuando los sindicatos "calentaron la cabeza" a los empleados para plantearon la remunicipalización de la gestión de los polideportivos les dijimos que eso suponía que tenían que hacer oposiciones para sacar o no una plaza. "Entonces ya la gente ya no quiere tanto la municipalización", ha zanjado.

No obstante, el aspirante de Más Madrid también ha explicado que han introducido cláusulas sociales en contratos externos y que apuestan por la energía verde. Por último, ha comentado que en estos años "no ha habido ningún solo caso de corrupción". "Nadie le ha dado un contrato a un amigo suyo para que se forre. Veníamos de un ayuntamiento corrupto, como dicen los jueces. Es bueno que la gestión municipal sea limpia", ha apostillado.

CEIM PRESENTA SU PROGRAMA A LOS EMPRESARIOS

El presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, ha presentado a Cueto el Plan 400 Plus, que recoge propuestas de los empresarios de Madrid que consideran imprescindibles para continuar en la senda del crecimiento. Lázaro le ha presentado como "uno de los que mandan" y considera "tremendamente novedoso" su anuncio de la creación de una Concejalía de Empresas si gobiernan, "algo novedoso de un partido que no es precisamente de derechas".

También estaba previsto que hoy acudiera al foro empresarial el candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, pero problemas de agenda se lo han impedido. No obstante, han señalado que les recibirá otro día para presentarle dicho Plan 400 Plus, que también trasladarán al resto de candidatos electorales.

Dicho Plan refleja las ideas de todos los sectores de la sociedad, incluidos en la patronal madrileña, como son el turismo, comercio, transporte, industria o sanidad, entre otros. Con él, los empresarios madrileños quieren transmitir a los futuros gobiernos "la necesidad de generar confianza y un entorno de estabilidad para que las empresas puedan desarrollarse, se aumente la inversión y se generen más puestos de trabajo, más riqueza, y en definitiva se contribuya al bienestar de todos".

"En estos años el país ha dado grandes avances en creación de empleo y en consolidación de la contratación indefinida, y por ello, los empresarios madrileños, conscientes de su legítima responsabilidad de contribuir al crecimiento y creación de empleo, han consensuado y aprobado este nuevo Plan, donde se abordan asuntos actuales y vitales para los empresarios madrileños como la movilidad, la sostenibilidad o la igualdad", señala la patronal en un comunicado.

La iniciativa cuenta con un total de más de 250 medidas divididas en Medidas Transversales y Medidas Sectoriales. Sus medidas de referencia son propiciar un marco de estabilidad institucional y de diálogo social, mantener una política de austeridad presupuestaria y apostar por la colaboración público-privada así como avanzar en la política de reducción de impuestos, desarrollar una política de apoyo a la creación de empresas y de consolidación y crecimiento de las ya existentes.

También apuestan por propiciar un marco que favorezca la continuidad de la empresa familiar, coordinar el ecosistema de la innovación de la Comunidad, crear un marco normativo para evitar situaciones de competencia desleal, apoyar el desarrollo de la marca Madrid y la internacionalización, desarrollar una política medioambiental incentivadora y apoyar un consumo energético eficiente y racional y desarrollar una política integral de movilidad sostenible y logística a nivel regional.

Otras medidas pasan por desarrollar el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025, fomentar la participación del sector privado en la intermediación laboral, favorecer la flexibilidad de jornada y la movilidad funcional, potenciar el control del absentismo, fomentar medidas educativas y sociales que faciliten la corresponsabilidad, construir un Pacto de Estado en educación estable en el tiempo, favorecer las vocaciones empresariales, propiciar un sistema de FP para el Empleo estable y lograr que al menos el 15 por ciento se siga formando.