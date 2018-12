Cultura, ocio y gastronomía madrileñas se promocionan en una nueva campaña centrada en Madrid como "ciudad del abrazo"

Publicado 08/12/2018 11:58:09 CET

Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una gran campaña de promoción en varias ciudades españolas y europeas para dar a conocer una de las principales señas de identidad de la capital y de sus habitantes: su hospitalidad y capacidad de acogida. Una iniciativa que difunde la imagen de Madrid como esa ciudad de bienvenida que es, la "ciudad del abrazo".

Con el nuevo icono gráfico como protagonista y un mensaje principal, 'Madrid te abraza', esta campaña pretende llamar la atención sobre el particular estilo de vida de la ciudad y sus atractivos turísticos y culturales, invitando a descubrir Madrid y disfrutar de su espíritu más entrañable, sociable y humano.

Para trasladar este mensaje, se han diseñado varias creatividades con un nuevo código visual y frases llamativas con un tono cercano, fresco y amable, que incorporan los valores del abrazo a la marca Madrid.

Cada una de las creatividades aborda diferentes temáticas y/o activos de la ciudad, como son el arte y la cultura, el ocio nocturno, la gastronomía, turismo LGTBI o la Navidad, mostrando también ese carácter acogedor propio de Madrid y de sus ciudadanos y ciudadanas.

Una de las creatividades pone en valor el patrimonio artístico y cultural único del destino Madrid y su faceta como ciudad de acogida de talento cultural: "Hablamos alto. Sí, en Madrid también, pero nos quedamos mudos cuando contemplamos el Guernica de Picasso. Y nos pasa lo mismo contemplando las obras de los grandes maestros del Paseo del Arte, que reúne tres de los museos más importantes del mundo".

La amplia oferta de ocio nocturno de la capital se promociona mostrando las múltiples opciones que Madrid pone a disposición de sus visitantes, que pueden vivir la ciudad como los propios madrileños: "Hacer colas de noches es divertido. En Madrid cualquier lugar es perfecto para conocer gente nueva. La noche en Madrid es un concierto, un DJ pinchando en un club, un bar hasta arriba de gente o unos churros con chocolate justo antes del amanecer".

También se ha puesto en valor uno de los atractivos más apreciados de Madrid, su gastronomía, y la forma más habitual de degustarla, el tapeo: "La cena es a las 22 horas. Sí, en Madrid es así, pero hay un truco entremedias: las tapas con amigos. La tapa es un aperitivo que se sirve en la mayoría de los bares o restaurantes a todas horas. También es la excusa perfecta para quedar con amigos".

Además, se ha reforzado la imagen de Madrid como ciudad de referencia para el colectivo LGTBI, por su carácter abierto y tolerante: "Is this love? En Madrid no nos importa a quien quieras, nos importa que seas libre para sentir y ser como quieras, por eso te decimos con orgullo: 'Ames a quien ames, Madrid te quiere'"; así como un destino único para vivir la Navidad: "¿Peladas, enteras o sin pepitas? En Madrid nos comemos las uvas de todas las formas para despedir el año. Ya sea en la Puerta del Sol, en un musical o en la azotea de un hotel, la única tradición que mantenemos cada año es celebrarlo todos juntos a lo grande".

Por último, y a través de una de las expresiones más madrileñas, se ha querido mostrar ese particular carácter acogedor propio de todas y todos los madrileños, que reciben al visitante con los brazos abiertos, haciéndole sentir como en casa sea de donde sea y venga de donde venga: "Molas mazo. En Madrid es la expresión que usamos para decir que alguien nos gusta mucho. Uno de los mayores encantos de nuestra ciudad son las personas, abiertas, diversas y encantadas de recibirte".

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña está dirigida a un público objetivo de 18 a 65 años, con interés en viajar. A nivel nacional, se está difundiendo en Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Alicante, Almería, Cuenca, Tarragona y Valladolid. A nivel internacional, está presente en ciudades de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Portugal.

En esta ocasión, se ha apostado por grandes formatos en exterior. Una apuesta que está permitiendo promover la imagen de Madrid en el centro de Londres a través de taxis vinilados con el mensaje 'Madrid te abraza', así como en autobuses que recorren el centro histórico de París, autobuses urbanos en Frankfurt y un circuito de pantallas digitales en el metro de Berlín.

Aquí en España, en más de 450 pantallas en centros comerciales, en estaciones de tren AVE, lonas gigantes y circuito de mupis en Valencia, así como autobuses vinilados y circuitos de mupis digitales de Barcelona.

La campaña también se está desarrollando a nivel nacional e internacional en medios online, en diarios digitales, recomendadores de viajes y otros sites de lifestyle; redes sociales; y con la publicación de varios contenidos y artículos sobre Madrid (branded content). En España, además, en suplementos dominicales.