David Pérez defiende la "experiencia, trayectoria e idoneidad" de Bartolomé González, testigo en Púnica, para ser asesor

Actualizado 11/09/2019 13:15:48 CET

El diputado del PP Bartolomé González en la Asamblea de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Administración Local y Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha defendido este miércoles "el conocimiento, la trayectoria y la experiencia en el mundo local" del excalcalde de Alcalá de Henares y expresidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Bartolomé González, y, por tanto, su "idoneidad" para ser asesor de su Consejería.

Bartolomé González está citado como testigo por el juez Manuel García Castellón en el caso de corrupción Púnica. Según el auto del pasado 2 de septiembre al que tuvo acceso Europa Press, el exregidor complutense recibió presuntamente 60.000 euros de la trama a través de la empresa Cofely.

"Ser testigo no inhabilita a una persona para tener una responsabilidad con esta. Bartolomé González tiene una trayectoria como alcalde de Alcalá de Henares, presidente de los alcaldes madrileños y es un gran conocedor del mundo local, al que ha consagrado su carrera política. En ese sentido es una persona habilitada para asesorar en materia local y su situación procesal en este momento no es incompatible para ello. No es una persona imputada, es una persona idónea, su trayectoria le avala y no hay razón para no contar con él porque tiene mucho que aportar en el mundo local", ha afirmado Pérez durante una visita este mediodía a las oficinas del Plan Aquila.

Preguntado por si sería cesado si finalmente González es imputado por el juez, el consejero ha respondido que no le corresponde a él hablar sobre futuribles. "Pocas personas en España tienen una trayectoria y una experiencia y conocimiento de lo local como el tuyo. No me corresponde a mí hablar de futuribles", ha zanjado.