David Pérez le dice a Sánchez que "no pretenda cerrar la boca" al Gobierno regional y pide "más medios"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, le ha reprendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no pretenda cerrar la boca" al Gobierno regional, apelando a la lealtad institucional, y ha insistido en la necesidad de que les trasladen más medios de protección para hacer frente al coronavirus.

En declaraciones a 'esRadio', recogidas por Europa Press, Pérez ha asegurado que no están obteniendo respuesta por parte del Ejecutivo central, tras haberle pedido una lista de materiales que necesita la región.

"Los alcaldes me transmiten que no tienen mascarillas en las residencias ni sus trabajadores y no puede ser que en aras de la lealtad institucional se nos pretenda cerrar la boca a la hora de reclamar los derechos e intereses de los madrileños. Si en vez de estar un Gobierno de Ayuso estuviera uno con PSOE y Podemos imaginemos cómo sería la situación en Madrid si ya de por sí es dura", ha lamentado.

El titular de Vivienda autonómico ha insistido en que son necesarios "medios de protección" tanto para sanitarios como para ciudadanos y ha afeado al Ejecutivo centrarle que en una crisis como esta perdiera 15 días porque "ideológicamente una manifestación les viene muy bien".

Sobre cómo se está acudiendo a dar servicio a los pequeños municipios, el consejero ha explicado que es una situación muy distinta a la realidad de vida de una "gran ciudad como Madrid". En los 78 pueblos más pequeños de la Comunidad en ocasiones no tienen ni comercios y hay muy poca población, por lo que la repercusión del virus es menor.

No obstante, para los casos que se den la Comunidad "se está organizando con la Cruz Roja" para que puedan recibir la atención adecuada". De hecho, ayer Pérez se reunió con un total de 40 alcaldes de la región con los que comprobó que se están organizando para desinfectar las calles y llevar comida o medicamentos a vecinos que lo necesiten.

Ha lamentado que para estos municipios no se esté pudiendo construir el hospital para la Sierra norte, debido a la pandemia pero ha asegurado que todos los pueblos están recibiendo la debida atención para controlar estos casos.