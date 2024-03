Dávila considera que el texto de la Ley de Familias está "ideologizado" y avanza que la Comunidad lo recurrirá

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha avanzado este viernes que la Comunidad de Madrid recurrirá la Ley de Familias propuesta por el Gobierno de España por considerar que este texto está muy "ideologizado" e "invade" competencias de las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado durante una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, donde ha expresado la ley no tiene medidas "concretas" que impacten "directamente" sobre las familias por lo que considera que "no lleva a ningún sitio". Del mismo modo, la consejera madrileña de Familia ha arremetido contra el Gobierno central por no apostar por medidas de natalidad, que supone un "problema de Estado".

En este sentido, Dávila ha señalado que la Comunidad está trabajando para que "todas las mujeres que quieran ser madres puedan serlo" y ha contestado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien "no comprende" las políticas de Ayuso, en relación a las declaraciones de Díaz en las que ha calificado a la presidenta madrileña de "heroína de la libertad", por clamar contra el aborto, y a la ha acusado de querer "obligar a las madrileñas a ser madres".

"Las políticas de Isabel Díaz Ayuso se basan básicamente en que las mujeres no tengan que renunciar a ser madres que no que podamos ayudarlas a través a esos obstáculos que muchas veces tienen las jóvenes o las mujeres incluso más mayores para ser madres y en eso tenemos un plan de natalidad que es pionero en Europa con 80 medidas transversales", ha destacado la consejera.

"Nosotros vamos a seguir trabajando en esas ayudas económicas que llegan este año, en 2024, a alcanzar los 114 millones de euros en estas ayudas directas para las madres, pero vamos a seguir apoyando a todas las familias que tengan dificultades. Hay muchas de ellas que ya están avanzadas en el programa electoral que estamos trabajando y que sí que irán viendo la luz próximamente", ha añadido.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN A LAS COMUNIDADES POR EL 'CASO KOLDO'

Por otro lado, Ana Dávila ha tachado de "tapadera" la comisión de investigación propuesta por el PSOE a las comunidades autónomas por los contratos de las mascarillas en lo peor de la pandemia tras el estallido del 'Caso Koldo'.

"Creo que esta propuesta del Partido Socialista de crear una comisión es una tapadera de sus propias gestiones, de esa gestión que está siendo investigada y que ya tiene algunos investigados y detenidos en su haber, creo que llegaron a ser 20 detenidos en ese momento", ha señalado Dávila.

"Esos contratos evidentemente ya han sido fiscalizados, han pasado por tribunal de cuentas, han pasado incluso por dos fiscalías en la Comunidad de Madrid, hemos sido ya plenamente analizados, con lo cual sería un montaje político más para tapar todo lo que ha sucedido con la trama Koldo", ha concluido.