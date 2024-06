Las decisiones orgánicas de Sumar "son ajenas a Más Madrid" y, por lo tanto, "Mónica García no está interpelada"

Cuestión distinta es la coalición electoral Sumar, en la que van a seguir aportando



MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las decisiones orgánicas de Sumar "son ajenas a Más Madrid" y, por lo tanto, la ministra de Sanidad y coportavoz regional de la formación madrileña, "Mónica García no está interpelada".

"Otra cosa es la coalición electoral Sumar, en la que sí participamos, como otras formaciones políticas, y en la que queremos seguir aportando", ha aclarado la también coportavoz de Más Madrid Rita Maestre después de que ayer Yolanda Díaz diera un paso a un lado dimitiendo de sus cargos orgánicos en Sumar tras los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas.

"Ahora los compañeros de Sumar tendrán que tomar sus decisiones orgánicas, que nosotros respetamos y les deseamos toda la suerte posible", ha manifestado Maestre tras reunirse con la secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López.

Sobre quién podría ocupar el cargo que hasta ayer estaba en manos de Díaz, Rita Maestre ha insistido en que a Más Madrid ni le compete ni interpela. "No nos compete ni nos interpela porque los compañeros del Movimiento Sumar tienen sus órganos, en los que nosotros no participamos, tienen su estructura orgánica, en la que Más Madrid no tiene absolutamente ninguna participación", ha aclarado.

Las que se vayan a tomar relativas al cargo que deja Yolanda Díaz al frente del Movimiento Sumar "son decisiones legítimas pero totalmente ajenas a Más Madrid". "Es una organización política distinta, en la que nosotros ni estamos, ni vamos a estar, ni hemos estado nunca", ha repetido la edil.

Otra cosa es la coalición electoral Sumar, en la que sí participan, como otras formaciones políticas, "y en la que queremos seguir aportando", ha indicado Maestre, que ha abogado por un encuentro común en una mesa en calidad de organizaciones políticas para, desde ahí, "redirigir el rumbo".

"Pero lo que sucede en el ámbito del Movimiento Sumar no tiene nada que ver con Más Madrid. Nosotros no participamos y por supuesto Mónica García no está interpelada para esa cuestión", ha subrayado.