El delegado apunta a la presencia de personas sin hogar en Sol y apela al Ayuntamiento a dar "respuestas precisas"

1127697.1.260.149.20261022142253 Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado a la presencia de personas sin hogar en la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, un "drama adicional" a la situación del hogarismo en la ciudad por el que además ha animado al Ayuntamiento de la capital a dar "respuestas precisas".

"Ahora lo que estamos viendo en la Puerta del Sol, es cómo esa situación va evolucionando y encontramos ahí otras expresiones de la crisis de la vivienda, como es la presencia de personas sin hogar", ha relatado Martín en declaraciones a los medios tras el minuto de silencio celebrado en Delegación en homenaje a la última víctima de violencia de género.

Martín ha deslizado que personas sin hogar han encontrado en la Puerta del Sol una zona donde alojarse y, por ello, ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que esté "a la altura" de la situación y que colabore para que cada institución de "las soluciones que, sin duda, la ciudadanía merece" y que el "gravísimo problema de la vivienda exige".

Así, el delegado ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a dar "un paso al frente" y que el Ayuntamiento "asuma sus responsabilidades y dé soluciones" a las personas sin hogar que han "encontrado refugio" en la plaza del 'kilómetro cero'. "Es una medida para contribuir de una manera muy positiva a que la Puerta del Sol pudiera volver a la normalidad cuanto antes", ha rematado.

Al respecto de la acampada en Sol, Martín ha incidido en que es fruto de una "protesta con origen legítimo" y que, a partir de ahí, la institución que encabeza ha desarrollado un "seguimiento continuo de cuál es la situación" para garantizar la seguridad y responder a cualquier posible incidente, que en todo caso han sido algo "puntual".