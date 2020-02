Denuncian el ataque de dos perros a siete niñas en un parque de Leganés

Publicado 06/02/2020 13:10:33 CET

LEGANÉS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los padres de dos niñas de 14 años han denunciado en la Policía Local de Leganés el ataque que sufrieron el pasado viernes las jóvenes por parte de dos cachorros de pastor alemán que iban sueltos por el parque de Los Hortelanos, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El ataque se produjo cuando las dos menores se encontraban junto a otras cinco en el parque de Los Hortelanos. En un momento dado y sin que hubiese provocación previa, los canes se abalanzaron sobre las preadolescentes. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Severo Ochoa por las dentelladas recibidas.

Los padres de las menores han denunciado los hechos en Policía Local. Según fuentes municipales, estos se personaron en dependencias policiales con un parte de lesiones donde se reflejaban daños como arañazos, "señales" de dentelladas y ropa desgarrada.

Según las mismas fuentes, el expediente, al haber parte de lesiones, ha pasado directamente a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción del municipio. Según testigos presenciales citados por 'Abc', la propietaria de los perros --que los llevaban sin atar-- recriminó a las jóvenes su actitud cuando éstas se asustaron por la actitud agresiva de los canes.

La Policía de Leganés, que está visitando con periodicidad la zona, no ha identificado aún a la dueña, de unos 30 años. Sin embargo, todo apunta a que no es habitual en la zona porque los propietarios de los canes que frecuentan el parque no han podido dar referencias sobre ella.

La ordenanza municipal establece sanciones económicas de hasta 700 euros, si bien ahora el caso está en manos del juzgado.