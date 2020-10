Denuncian un burdel clandestino sin ventilación y con clientes sin mascarilla en el centro de Madrid

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid denunció a finales de agosto a los responsables de un local de copas situado en pleno centro de la capital, que funcionaba como burdel clandestino, ya que sus clientes estaban sin mascarilla y no se respetaban las medidas de seguridad, entre otras irregularidades.

Los agentes acudieron al lugar, situado en la calle Chinchilla, avisados por vecinos porque el establecimiento incumplía el horario de cierra, que por aquel entonces era a la 1 de la madrugada. Cuando llegaron, escucharon que tenían la música a todo volumen y vieron dentro bailando a una gran cantidad de personas, superando el aforo del 75 por ciento fijado en ese momento.

Además, no se respetaban las medidas de separación, la pista de baile no estaba clausurada y la mayoría de los clientes no llevaban mascarilla, ha detallado a Europa Press una portavoz del Cuerpo municipal. Y eso a pesar de que el local no contaba con ventilación, por lo que el riesgo de propagación del coronavirus era muy elevado.

Los policías también observaron que bajando unas escaleras de caracol había habitaciones con colchones y bidé, que según el dueño de la discoteca, eran utilizado por los clientes de forma reservada. Finalmente, fue denunciado por diversos incumplimientos en virtud de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) y no respetar las medidas sanitarias especiales.

