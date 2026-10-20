Detenidas tres personas en Torrejón por elaborar y vender 'tusi' en una vivienda

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer --un matrimonio y el primo de uno de ellos-- por presuntos delitos contra la salud pública tras desmantelar un punto de venta de droga que operaba desde una vivienda en Torrejón de Ardoz desde donde se elaboraban y vendían sustancias estupefacientes, incluido la conocida como cocaína rosa o 'tusi'.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran indicios de la existencia de un punto activo de venta de droga. Durante las pesquisas, comprobaron que numerosas personas entraban en el domicilio sospechoso y salían apenas unos minutos después, apunta la Policía Nacional en un comunicado.

En el transcurso de la operación, los policías detuvieron también a otros dos hombres que presuntamente acababan de comprar sustancias a los investigados. Uno de ellos llevaba 20 gramos de cocaína, mientras que el segundo portaba alrededor de seis gramos de ketamina, 20 pastillas de 'tusibi' y seis gramos de cristal.

Durante el registro de la vivienda, los agentes intervinieron cerca de 5.000 euros en efectivo, unos 50 gramos de cocaína, alrededor de 300 gramos de sustancias sintéticas, entre ellas MDMA y ketamina, y 326 pastillas de 'tusi' con forma de nube y distintos logotipos.

También se incautaron de 106 medicamentos utilizados como precursores, 29 botes de colorante alimenticio y varios molinillos con restos de sustancias estupefacientes.

Además, uno de los presuntos responsables utilizaba la identidad de otra persona para trabajar en una empresa del sector del transporte. Según la investigación policial, el hombre se encontraba en situación irregular en España, por lo que también fue detenido por un presunto delito de usurpación de identidad.

Los tres investigados fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.