Un detenido y casi dos kilos de droga intervenidos en un fumadero de Tetuán

Un total de 1.190 gramos de marihuana, alrededor de 700 gramos de hachís listos para su distribución y 2.400 euros en billetes de diverso valor, intervenidos por la Policía Nacional tras desmantelar un punto de venta en Tetuán, Madrid - POLICÍA NACIONAL

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado el pasado 7 de octubre un fumadero en el distrito de Tetuán, que funcionaba como punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes, en una operación que se ha saldado con la detención de un hombre de 30 años y la incutación de casi dos kilos de droga.

En el registro de este local, ubicado el calle Castillo Piñeiro, se intervinieron un total de 1.190 gramos de marihuana, alrededor de 700 gramos de hachís listos para su distribución y 2.400 euros en billetes de diverso valor, presuntamente procedentes de la venta ilícita, según han podido confirmar fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

La investigación policial comenzó a mediados del pasado mes de septiembre y, tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes desplegaron un operativo de seguridad para proceder a la entrada y registro del local, tal y como detalla un comunicado del Cuerpo.

El sospechoso, que cuenta con antecedentes por diversos delitos, fue interceptado en la misma puerta del inmueble cuando se disponía a acceder al interior y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.