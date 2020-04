Detenido un hombre por circular sin carné ni seguro e intentar atropellar a un agente

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Especial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre por circular sin carné ni seguro y sin justificación alguna en pleno estado de alarma e intentar atropellar a un agente que le paró en un control, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.25 horas del pasado sábado en la M-30, entre Pío XII y la estación de Chamartín. En un control de tráfico dos agentes pararon a un vehículo y preguntaron al conductor el motivo del viaje, pero no supo justificarlo, ya que el coche estaba documentado en el barrio de San Fermín. El hombre estaba bastante nervioso y no llevaba encima el DNI, pero afirmó a los agentes que no recordaba el número ni la fecha de su nacimiento.

Cuando uno de los agentes se situó en la parte delantera del vehículo para comprobar su placa, el conductor aceleró y se dio a la fuga, pudiendo el agente apartarse rápidamente y así evitar su atropello. Entonces, comenzó una persecución por la M-30 hacia el Sur. El fugado iba al doble de la velocidad permitida por la vía y estuvo a punto de provocar dos accidentes en el recorrido.

Finalmente, tras 10 kilómetros de persecución, en la salida de la calle Embajadores dirección A-4 fue interceptado y detenido. Los policías comprobaron que el conductor, de 36 años y residente en Seseña, tampoco tenía carné de conductor y el vehículo carecía de seguro y su ITV estaba caducada. Fue denunciado por estos hechos y por incumplir el estado de alarma y por arrestado por conducción temeraria e intento de atropello a agente de la autoridad.