Detenidos dos hombres que robaban coches de alta gama para asaltar furgones blindados recaudadores de apuestas

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones acusados de formar parte de un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de alta gama que luego usaban para embestir furgones blindados y asaltarlos para hacerse con la recaudación de casas de apuestas que transportaban en cajas fuertes en su interior.

Se trata de dos jóvenes españoles de 1999 y 1991, este segundo de origen dominicano y con multitud de antecedentes. Según fuentes policiales consultadas por Europa Pres, uno de ellos fue detenido en su casa en Hormigos (Toledo) y el otro fue arrestado cuando intentaba huir del Centro Penitenciario Madrid II de Alcalá-Meco.

Al parecer, el sospechoso estaba ingresado en prisión por otros delitos previos en un régimen que le permitía salir de prisión a primera hora de la mañana y no volver para dormir hasta casi medianoche. Alertado de que habían detenido a su compañero en Hormigos, fue sorprendido cuando trataba de saltar la valla de la cárcel para evitar su nuevo arresto.

A los detenidos se les acusa de delitos de robo con fuerza, robo con violencia, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal por unos 28 hechos delictivos en los que habrían conseguido un beneficio cercano al millón de euros. Se realizaron registros en Coslada y Madrid, así como en Hormigos, en Toledo.

EMPOTRABAN COCHES ROBADOS CONTRA LOS FURGONES

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de junio, cuando la Policía tuvo conocimiento de varios asaltos a furgones de recaudación. Avanzadas las investigaciones, se descubrió que los sospechosos se valían de vehículos de alta gama robados, así como de armas de fuego con las que intimidaban y amenazaban a los conductores.

Además, cometían alunizajes contra establecimientos de logística y telefonía sirviéndose de estos mismos coches de alta gama robados.

Se pudo comprobar que todos los delitos eran realizados con un 'modus operandi' similar, lo que facilitó a los investigadores averiguar la identidad de los presuntos autores. Esto desembocó en un dispositivo específico para su detención que culminó el pasado 9 de septiembre con los citados registros.

En las viviendas registradas se intervinieron terminales móviles, inhibidores de frecuencia, cizallas, radiales, hachas, una escopeta, munición y cuatro vehículos de gran cilindrada, así como elementos de dotación policial, como dispositivos luminosos policiales para vehículos, chalecos reflectantes y antibalas, munición y grilletes.

Cabe destacar la incautación de un dispositivo de geolocalización y una libreta con anotaciones de empresas de máquinas recreativas, entre otros efectos que utilizaban para realizar un estudio previo de los lugares donde cometían los atracos.