El día 1 de octubre arranca la campaña para inmunizar a 50.000 bebés frente al virus que causa la bronquiolitis

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha recordado este viernes que el próximo día 1 de octubre arrancará la campaña de vacunación para inmunizar a 50.000 bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante entre otras infecciones de la bronquiolitis.

Durante una visita al laboratorio Regional de Salud Pública, ubicado en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado que ya se puede pedir cita en el caso de los nacidos a partir del 1 de abril de 2024, es decir, con una edad inferior a seis meses.

La campaña de vacunación se realizará a lo largo del mes de octubre con cita previa en nueve hospitales públicos de la región. Cuatro de ellos, en la capital: 12 de Octubre; Infantil Niño Jesús; Gregorio Marañón y La Paz. Los demás son el Puerta de Hierro-Majadahonda; Sureste, en Arganda del Rey; Móstoles; Infanta Cristina de Parla, y del Henares, en Coslada.

Por su parte, los alumbrados entre el 1 de octubre este año y el 31 de marzo del próximo 2025, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, tanto públicas como privadas, antes de recibir el alta hospitalaria.

"En la temporada pasada fue muy importante esta vacunación porque nos evitó el 90% de los ingresos de nuestros bebés. Y no sólo porque nos evitó tener que llevar a nuestros bebés a los hospitales, sino que eso hace que si el bebé no se pone mal o no contagie al adulto. Con lo cual aún va más allá esa protección y ese tanto por ciento de seguridad que damos no sólo de niños sino de toda la población", ha recalcado.

La Comunidad de Madrid fue una de las primeras regiones en incorporar esta medida preventiva, ya durante la campaña 2023/2024, en la que se administraron 44.116 dosis y se alcanzó una cobertura del 87% de la población diana.

PAPILOMA HUMANO

Al hilo, la consejera de Sanidad madrileña también ha recordado que el Gobierno regional acaba de extender la vacunación frente al virus del Papiloma Humano (VPH), a varones de 12 a los 18 años, tal y como ya se hacía en el caso de las mujeres, de modo que ya se administra a todos los menores.

"Es algo de lo que me ha alegrado porque ese papiloma afecta a hombres y a mujeres y somos vehículos de transmisión tanto los hombres como las mujeres, con lo cual hay que vacunar a toda la población para proteger a toda la población", ha recalcado.

"Es una vacuna que desde luego es un avance fantástico porque que un virus produzca un cáncer es algo que podemos evitar y lo vamos a evitar", ha explicado Matute, que ha subrayado que no sólo se protege para que no lo desarrolle esa persona sino para que "no sea un vehículo de transmisión a la pareja que pueda tener".

VACUNACIÓN DE GRIPE Y COVID

Respecto a la campaña de gripe, Matute ha explicado que la Dirección General de Salud Pública ya está trabajando para hacer esa campaña nueva de vacunación de cara al próximo otoño-invierno "tanto para la gripe con los serotipos que nos digan que son los que están circulando" desde países como Australia, cuyos datos marcan la tendencia.

"Nos prepararemos para comprar la vacuna que lleve todos esos virus que están circulando, más o menos el Covid, en función de las indicaciones de Salud Pública y en la población de riesgo que haya que vacunar", ha indicado la consejera, que ha apuntado que, en el caso de Covid, parece "una infección ya controlada".

"Seguiremos diagnosticando Covid, pero desde luego no está aumentando la gravedad y pues permanecerá con nosotros como otra serie de virus que estamos teniendo, pero obviamente evitando esa transmisión comunitaria y controlando que no cambie, que no se modifique o que no se escape ninguna gente que pueda hacer daño a nuestra población", ha zanjado.