Digitalización trabajará para que el 85% de los trámites de la Comunidad de Madrid se haga por vía electrónica

Pide "una mejor coordinación" al Gobierno de España con las comunidades autónomas



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, se ha propuesto "como reto a futuro" que el 85% de los trámites de la Comunidad de Madrid se haga por vía electrónica.

Así lo ha manifestado este miércoles tras clausurar el Congreso Nacional de Innovación y Servicio Públicos 2024, bajo el lema 'Empoderando el Futuro: Administraciones más Digitales, Inteligentes, Colaborativas y Proactivas'.

"En 2023, el 52% de los trámites de la Comunidad de Madrid se hizo por Internet. Queremos llegar al 85% del volumen total, es decir, entre 50 y 60 trámites por vía telemática", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

López-Valverde ha manifestado que "es fundamental" que la Administración Pública utilice todos los avances tecnológicos para "acercar y simplificar" sus servicios y dirigidos a los ciudadanos y las empresas.

En este sentido, ha recordado que casi el 75% de las becas comedor se hizo de forma telemática este año. "La Consejería de Educación está muy contenta porque ha visto cómo rehaciendo y simplificando los trámites, la gente accede", ha asegurado.

Por otro lado, ha vuelto a lamentar que la estrategia nacional de la Inteligencia Artificial (IA) "no se haya hablado con ninguna comunidad autónoma". "Lo que no tiene sentido es que esa coherencia que tenemos las comunidades autónomas no exista también en el Gobierno central. Los ciudadanos están en los municipios y hay que estar coordinados", ha subrayado el consejero.

En su intervención en la clausura del Congreso Nacional de Innovación y Servicio Público 2024, el consejero madrileño ha defendido que la Administración "tiene que ayudar a que las cosas se muevan en la digitalización". Asimismo, ha recordado que con la Inteligencia Artificial "se puede simplificar todos los trámites".

"Tenemos que utilizar la tecnología para facilitar la vida a los ciudadanos. La propia Administración tiene que fomentarlo, escuchado a toda la ciudadanía y ayudar a dar ese paso. Además, hay que optimizar trámites para que la ciudadanía pueda acogerse a todo. Nuestro objetivo es ser referente en Europa", ha destacado.