El director Borja Rodríguez reinventa a 'La Dama Duende' de Calderón de la Barca desde los estudios de Radio Madrid

El Teatro Pavón estrena este miércoles la versión de los años 50 de esta pieza calderoniana, con funciones hasta el 2 de febrero

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuando el director de escena Borja Rodríguez (Madrid, 1975) tuvo entre sus manos el título que prometió no dirigir "jamás", no imaginó que llevaría a 'La Dama Duende', de Pedro Calderón de la Barca, a los estudios de Radio Madrid de los años 50 para contar, como nunca antes, la historia de Doña Ángela.

Esta obra se estrena sobre las tablas del Teatro Pavón de la capital este miércoles, con un espectáculo creado por el dramaturgo y actor Fernando Sansegundo. Un total de ocho artistas componen el elenco de esta obra dirigida por Borja Rodríguez, entre ellos el propio Sansegundo. Además, el espectáculo cuenta con la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, música de Luis Pérez Duque y el vestuario de Gabriela Salaverri.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez admite que no se imaginaba enfrentarse a una obra que había visto "cien veces" y de la que afirmaba que "no dirigiría nunca". Sin embargo, señala, ese hartazgo se convirtió en su principal motivación. "Creía que el texto aportaba ya muy poco a partir de las propuestas que se sucedían, ¡otra vez, 'La Dama Duende'! Y un día me dije, pues precisamente por eso", ha recordado.

La reinterpretación temporal de la pieza lleva la acción al Madrid de los años 50, un escenario en la que vivió la generación "que legó los valores que se ponen en cuestión en la función".

"Para nosotros, era importante reflejar el mundo de los personajes de la Radio en contraste con los personajes de la pieza de Calderón, y ésta, en analogía con una sociedad que vivía los años del bloqueo y que soñaba con salir a la luz, como Doña Ángela", ha relatado.

Sobre los equilibrios entre esta versión gótica y el humor esencial de la obra, el director ha revelado que existió un Madrid "oscuro y misterioso --el Madrid de El Caso--" que puede albergar "lo que la comedia tiene de cuento gótico".

"Precisamente lo que ata los mecanismos de intriga, y conduce la línea emocional de la obra, es lo que hace de válvula de escape en la función. La tensión se libera por medio de la risa. Cosme, el gracioso, e Isabel, la sirvienta, son muy responsables de ello", ha expresado Rodríguez a Europa Press.

Sobre la elección de los estudios de la emisora decana de la radiodifusión española, señala que la radio lo ha acompañado siempre. "Es una voz interior que nos hace crecer en conciencia", ha afirmado. Recuerda que su infancia estuvo marcada por voces emblemáticas como las de Juana Ginzo, Ángeles Afuera, Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo. Ahora, dice, es una alegría que sus hijas escuchen a Nieves Concostrina, Carles Francino o José Luis Sastre.

Rodríguez también ha querido destacar a la protagonista de la obra, Doña Ángela, una mujer que desafía las imposiciones de su época. "Lo más significativo es que Calderón tituló su pieza 'La Dama Duende', no la llamó 'El honor de Don Manuel', ha recalcado.

"Nuestra protagonista se niega a vivir sepultada en una habitación como consecuencia de la mala vida de su difunto marido", ha explicado Rodríguez. Para el director, este énfasis en su fuerza y determinación convierte a Doña Ángela en un personaje profundamente contemporáneo, capaz de inspirar al público actual. "A nuestra protagonista la vida se le sale por los puños de la camisa", ha afirmado.

"NI UN SOLO HILO SUELTO"

El director de escena también ha tenido palabras para el dramaturgo y actor Fernando Sansegundo, quien siempre está abierto "a nuevas propuestas", describiendo su trabajo como una clase "de teatro, de dramaturgia, literatura, gastronomía, cine e historia del teatro". "Es un hombre con una sabiduría inmensa, y muy generoso. No deja ni un solo hilo suelto en su trabajo", ha expresado.

Sobre las tablas, la iluminación y la escenografía suponían un reto para recrear un espacio que combinase oscuridad y luz sin complicar la experiencia del espectador. Finalmente, fue resuelto por Llorens y Sánchez Cuerda con un trabajo que recrea la atmósfera propicia para "jugar" al teatro.

"La alacena es un armario de archivo de la emisora de radio, y todo ese ambiente oscuro se resuelve mediante la convención teatral", detalla Rodríguez. Con este enfoque, se invita al público a participar en el juego escénico, dejando que la imaginación complete el resto de los detalles.

Por último, Borja Rodríguez, que fue reconocido en 2024 con el premio a Mejor Dirección del Festival de Teatro Clásico de Cáceres por su dirección de 'La Dama Duende', ha declarado a este medio que tiene claro lo que espera que el espectador se lleve de esta experiencia teatral: "Que hayamos estimulado sus sentidos y excitado su inteligencia, o viceversa, que es mejor".

Pero, más allá de la función, el director aspira a que la obra genere conversaciones y momentos compartidos. "Como máxima aspiración, compartir un vino a la salida para comentar y prorrogar el regusto de la experiencia vivida", ha concluido.