El director general de Telemadrid acusa al PP de utilizar las elecciones sindicales para desgastarle

Publicado 11/02/2020 15:41:56 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Telemadrid, José Pablo López, ha acusado al PP de utilizar las elecciones sindicales en el ente, que no se convocan desde 2011, para desgastarle.

"Usted no tiene como objetivo que se celebren las elecciones sindicales en Telemadrid, para usted el tema de las elecciones sindicales son una simple excusa para desgastarme a mí", ha manifestado López en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP en la Comisión de Telemadrid de la Asamblea, Almudena Negro.

En concreto, Negro ha preguntado "qué medidas está llevando o ha llevado a cabo la dirección de Radio Televisión Madrid para acomodar el número de delegados sindicales al número de plantilla", como establece el Estatuto de los Trabajadores.

"Este fin de semana nos hemos enterado (de) que somos una dirección crítica", ha señalado López en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en el diario 'El Mundo'. "Yo no soy crítico ni los profesionales que trabajan en Telemadrid son críticos, somos profesionales", ha aseverado López.

"En este intento de que, permítame la expresión, la sangre me salpique, no podemos trasladar que es la Dirección General de Telemadrid la que se niega a que se convoquen elecciones sindicales, no tenemos ninguna competencia", ha manifestado.

En este sentido, ha acusado a los 'populares' de estar "instalados en la postverdad", y ha señalado que "los tribunales han venido reconociendo de manera sistemática la capacidad empresarial para adecuar el número de delegados sindicales", pero "no así del comité de empresa".

Así, ha señalado que el número de delegados sindicales se ha adecuado a las disposiciones del convenio colectivo, que establece nueve delegados, de los que están cubiertos seis. En cuanto al comité de empresa, ha dicho que en ningún momento se ha procedido a ninguna cobertura de vacantes.

Negro ha señalado que los convenios colectivos pueden prever lo necesario para acomodar el comité de empresa a las disminuciones de plantilla, y ha recordado que "ya no hay mil personas, hay muchas menos", por lo que el número de representantes ya no se corresponde, "además de la falta de elecciones democráticas libres, que parece que es lo que molesta en Telemadrid".