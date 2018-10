Una discusión entre dos ediles del PSOE de Las Rozas acaba con cruce de denuncias en el cuartel de la Guardia Civil

Publicado 16/10/2018 22:08:35 CET

LAS ROZAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una discusión entre dos concejales del Grupo Municipal Socialista de Las Rozas ha acabado con un cruce de denuncias en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Se trata de César Pavón y María Reyes quienes, al parecer, tras una pelea verbal, han presentado sendas denuncias ante la Benemérita, según han confirmado a Europa Press ambas partes.

Estas partes han señalado que la discusión se originó en el despacho de María Reyes, cuando ésta instó a Pavón que lo abandonara, a lo que el edil se negó por "considerar que tenía que estar presente en la reunión con un técnico externo, y otra persona más", según la versión del propio Pavón.

Al salir el concejal del despacho, su compañera de grupo solicitó la asistencia del Servicio de Asistencias Médicas y Rescate (SAMER) por sufrir un "ataque de ansiedad", según la versión de fuentes cercanas a Reyes.

Según Pavón, se trata de un "ataque personal" que tiene como finalidad su "destrucción política" al haber recibido "denuncias tan brutales" por supuesto acoso. Así, ha relatado que se trata de una "repetición" de lo que sucedió hace seis meses cuando "por otra discusión por motivos laborales" la concejal "presentó otra denuncia, que ha sido archivada por la Audiencia Provincial".

"Por ello, no se dan por satisfechos. La denuncia la presentó, ante mi petición reiterada a esta concejala de las cuentas de la Legislatura del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento, cuentas que nunca se me dieron", ha añadido.

En este sentido, el concejal ha explicado que los hechos "los conocen" tanto el PSOE-M como el Comité Federal y que a este respecto este último organismo emitió sendas resoluciones en marzo y en julio para estudiar si procedía adoptar la suspensión de las funciones a los órganos ejecutivos de la Agrupación Local de Las Rozas a "la vista de los acontecimientos".

Por su parte, fuentes cercanas a Reyes han asegurado que el "incidente" de este martes es "uno de los muchos que han pasado y que ya denunció en los juzgados". "Se metió en su despacho. Le dijo que se fuera de la reunión porque él no tenía que estar allí. Sabe que no tiene que estar cerca de ella porque le ha denunciado por acoso, machismo y xenofobia. Sin embargo, le dijo que no se iba", han añadido estas fuentes.

Además, han indicado que a raíz de la situación sufrió un "ataque de ansiedad" y que sufre el "acoso permanente" de Pavón. "Va a trabajar con miedo. No aguanta la persecución de este señor", han subrayado.

Así, han puntualizado que el Federal "no se ha puesto" en contacto con ella y que desde donde ha recibido el apoyo ha sido desde la Agrupación de Las Rozas.

Finalmente, han señalado que "concejales de Ciudadanos, IU y otros partidos" se "han alineado con Pavón" pero que "no les extraña su actitud" ya que "son compañeros de fiestas habituales que montan entre todos estos políticos".