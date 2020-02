Dos nuevos positivos por coronavirus en Madrid: ingresados en Torrejón y uno de ellos está grave

Abierta una investigación epidemiológica para determinar cómo lo contrajeron; ambos están aislados en el centro

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha elevado a cuatro los casos positivos por el coronavirus con dos nuevos casos que estaban ingresados en el Hospital de Torrejón, uno de ellos ingresado en la UCI con una situación clínica de gravedad. Los dos pacientes no han viajado a las zonas con brotes declarados, por lo que en principio no son importados.

Ambos pacientes, de 50 y 77 años se encuentran aislados en el centro hospitalario, no han tenido contacto entre ellos y los dos cuentan con patologías previas. Los dos ingresaron este mes en hospital en febrero, el anciano grave el 15 de este mes y el otro varón, que está en planta aislado, lo hizo el 24 de febrero.

Los dos pacientes no han viajado a las zonas con brotes declarados, por lo que en principio no son importados, y se está en fase de investigación epidemiológica y se está realizando estudios de contacto de estos casos entre el personal del hospital y en el entorno familiar o social de los pacientes para poner en marcha medidas de control y prevención.

De hecho, la Dirección General de Salud Pública no descarta que se trate de un contagio local al no haber viajado a la zona de riesgo, por lo que la investigación se centra en determinar si hay un contacto previo con un caso confirmado. También se analiza si sus familiares han viajado a alguna de las zonas de riesgo por coronavirus y las neumonías no filiadas.

Así lo han indicado en rueda de prensa la directora general de Salud Publica de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, junto al jefe de Sección de Infecciosos del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz-Carlos III, José Ramón Arribas, y el jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Rafael Delgado.

Ayer, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, avanzó que la región tenía dos casos confirmados en la región que eran "importados", dado que habían viajado recientemente a una de las regiones declaradas como de riesgo en el norte de Italia. Los dos se encuentran ingresados en el Hospital La Paz-Carlos III, que cuenta con una unidad especializada en aislamiento, y que evolucionan favorablemente.

De hecho, la directora general ha agregado que los dos primeros casos confirmados, ambos jóvenes, están asintomáticos y su evolución es buena.

PERMANECERÁN INGRESADOS EN TORREJÓN.

Fuentes ha relatado que los dos pacientes van a mantenerse ingresados en el Hospital de Torrejón, pues el centro presenta "muy buenas características en materia de aislamiento".

A su vez, ha destacado que si alguno de los profesionales del hospital presenta algunos de los síntomas del coronavirus, dado que los pacientes ya estaban ingresados, serán investigados y ha trasladado tranquilidad porque los protocolos evalúan correctamente el nivel de riesgo. De hecho, ha recalcado que la gran mayoría de pruebas realizadas en Madrid a posibles casos en estudio han dado negativo.

De las personas repatriadas de la provincia china de Wuhan, la directora general ha señalado que se seguirá el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad y tras llegar al aeropuerto de Torrejón serán trasladados al Hospital Gómez Ulla.

Por su parte, el doctor Arribas ha recordado que el protocolo de salud pública es claro y ciñe los perfiles de investigación a personas que han ido a zonas de riesgo y vuelven con sintomatologíam los contactos con casos confirmados y presenten síntomas y las neumonías con filiadas.

Delgado ha agregado que se ha aumentado la vigilancia y se ha "escalado" en toda la capacidad diagnóstica, por lo que la capacidad de detección del coronavirus en Madrid es "muy buena".