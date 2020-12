Ediles de Más Madrid ponen voz a los niños de Cañada, que "estudian con una vela y duermen con cinco mantas"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ediles de Más Madrid han puesto "voz a los sin voz", a los niños y niñas de la Cañada Real que han escrito cartas denunciando la situación en la que viven con permanentes cortes de suministro eléctrico. "Los días pasan y poco a poco mi mente va normalizando el hecho de estudiar con una vela, ducharse con agua fría o dormir con cinco mantas", relata una menor.

Pilar Sánchez, Nacho Murgui, Mar Barberán, Carolina Pulido, Javier Barbero y Pilar Barberán dan voz a Hanaa, Basma, Kulud, Azdin o Balak y reclaman al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "algo de empatía" con los niños y niñas, "también madrileños" que "están soportando el frío del invierno sin electricidad".

El Comité de Derechos del Niño, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, Almeida y los comisionados para la Cañada del Ayuntamiento y de la Comunidad son los destinatarios de las cartas, leídas por los ediles de Más Madrid en un vídeo, con una vela de fondo.

"¿POR QUÉ TENEMOS QUE AGUANTAR ESTO? ¿NO SOMOS PERSONAS?"

"Quiero un futuro y mis derechos como niño a tener una vivienda en condiciones sin tener que morirme de frío todas las noches. Hace poco se quemó la casa de mi abuela por una vela. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿No somos personas? Porque los niños de Cañada no tienen los mismos derechos que cualquier niño? No puedo más", relata uno de ellos.

"No puedo ducharme, no puedo hacer los deberes, no puedo ver la tele. Me gustaría que venga la luz y que se quede, claro", desea otro. Los niños y niñas describen sus dificultades hasta para cambiarse de ropa.

"Mi hermana pequeña no para de llorar cuando le cambiamos la ropa o el pañal porque tiene mucho frío", cuenta uno de los niños. "Podemos ponernos malitos. No es tan difícil, es sólo luz", dice Balak, de 7 años.

Los estudios son otra de las preocupaciones de los menores de la Cañada. Es el caso de Kulud, de 13 años, que estudia en un IES donde se trabaja con tablet pero no tiene luz y en su casa no hay cobertura, por lo que no puede estudiar o hacer los deberes.

Misma situación es la de Azdin, de 11 años. "Cuando me mandan trabajos no puedo hacerlos porque no hay Internet y no quiero suspender porque soy un chico que estudia mucho", describe.

DENUNCIA EN PLAZA CASTILLA

Por todo esto, y tras el ingreso en 24 horas de una madre y tres jóvenes en el hospital por una intoxicación de gas, este miércoles familias de la Cañada presentan una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla contra la Comunidad de Madrid y la comercializadora Naturgy "por vulneración de derechos humanos".

Destacan que son 4.613 las personas sin suministros, 1.812 de ellos menores de edad, y que el total de intoxicados hasta el momento se eleva a 40 vecinos y vecinas.