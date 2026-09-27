La educación pública madrileña se moviliza para reclamar regularización de las horas lectivas o unas ratios inferiores

Archivo - Numerosas personas durante una manifestación de docentes de educación infantil (0-3), a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). Profesionales de educación infantil de toda España marchan en Madrid para denunciar la precariedad que afecta a las p - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de Madrid, formado por las organizaciones sindicales, colectivos y plataformas del sector, se manifiestan este domingo por la mañana de Atocha a Sol para reclamar una regularización de las horas lectivas o una bajada de ratios en las aulas, entre otras reivindicaciones.

La protesta es una previa a la huelga indefinida que comenzará el 14 de octubre en la educación pública madrileña. Entre las reivindicaciones, el comité exige la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y FP, y 22 en Educación Primaria, garantizando que el cómputo incluya "las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Por otro lado, el comité ha pedido en un comunicado "una bajada de las ratios y atención a la diversidad". Así, piden 13 alumnos por aula en Educación Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional (FP).

En este sentido, ponen el foco en una adecuación de las ratios específicas para el alumnado con necesidades educativas especiales (Acnee) y con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae), así como en una dotación mínima de un orientador por cada 250 alumnos y de un Profesional de Servicios a la Comunidad (PSC) por centro.

Asimismo, reclaman un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT), uno de Audición y Lenguaje (AL) y un maestro de compensatoria por centro, aunque no se alcancen las ratios mínimas.

Respecto a la Educación Especial, exigen garantizar "un profesional por cada seis alumnos con discapacidad intelectual", uno por cada uno a cuatro alumnos con pluridiscapacidad y uno por cada uno a cuatro alumnos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) o trastornos graves de conducta.

PLAN DE MEDIDAS QUE GARANTICE "LA EQUIDAD" EN EL ALUMNADO

Otra de sus reivindicaciones es la lucha contra la segregación educativa mediante un plan de medidas que garantice "la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica", con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables.

También reclaman la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar "la segregación educativa", así como la promoción de una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado.

En materia salarial, el comité reclama un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto con la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

En este punto, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO de Madrid, Aída San Millán, ha pedido, en declaraciones a Europa Press, "dignificar" la función docente. "Por ello también se piden salarios dignos en esta comunidad porque tenemos unas condiciones laborales que son peores y cobramos bastante menos que en otras comunidades", ha puntualizado.

Asimismo, desde el comité piden un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial y, en cuanto a la burocracia, exigen contar con al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo para "liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente".

Considera San Millán que tienen "deficiencias de administrativos" en los centros educativos y los docentes tienen cada vez "menos tiempo para enseñar a los alumnos" debido a esta carga.

Por último, en materia de infraestructuras y salud laboral, reclaman "un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, una mejora de la prevención de riesgos laborales y el fin de la construcción por fases de los centros públicos". Al hilo, desde CC.OO advierten de que las construcciones por fases hacen que "no haya plazas públicas" para el alumnado de los barrios.

COMUNIDAD INSISTE EN QUE LA HUELGA ES "POLÍTICA E INNCESARIA"

Por su parte, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, insistió en que la huelga de educación pública no universitaria prevista para el 14 de octubre es "política e innecesaria" y toma a alumnos, docentes y familias madrileñas como "rehenes". "Creo que es una huelga política que solo secundan los sindicatos que están ligados a partidos políticos", manifestó.

Además, recordó que el acuerdo sectorial de Educación está firmado desde hace un año, y hasta 2028, por "esos mismos sindicatos" y desde el Gobierno regional están cumpliendo "a rajatabla absolutamente todo" tanto "el incremento de docentes" como "las bases de ese acuerdo".