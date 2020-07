Élite Taxi se muestra en contra de que les exijan criterios similares a las VTC: "No permitiremos que nos precaricen"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Élite Taxi Madrid se ha mostrado en contra de que la Comunidad de Madrid vaya a presentar una modificación de la Ley 20 de Ordenación y Coordinación del Transporte Urbano que regulará el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y ha avisado que no permitirán que "precaricen" su sector.

"Una vez más ha situado en el mismo plano de manera interesada a las empresas VTC. Este blanqueamiento de la imagen del sector de los VTC ya no nos sorprende. Nos sorprende en la nuncio de la modificación de la ley cuando nos trasmitieron que iban a crear la ley de movilidad sostenible en su lugar", ha trasladado la asociación en un comunicado.

Élite Taxi ha indicado que el sector del taxi ya está "harto de que les tomen el pelo desde las administraciones" y "hartos de actos de agradecimiento de cara a la galería mientras por la puerta de atrás acaba con él lentamente".

Así, han criticado que "otra vez se hable de liberación para coexistir, de competir, de que el ratio 1/30 está ampliamente superado pero que no pueden hacer nada porque se concedieron legalmente". "Piden criterios de exigencia similares para ambos sectores como si fuéramos o estuviéramos en el mismo plano. Como si fuésemos lo mismo", han lamentado.

No obstante, han avisado que al sector del taxi ya "no le engañan más" porque no permitirán "que negocien con la soberanía de un país, que entreguen la movilidad de las ciudades a las grandes multinacionales" y que les "precaricen".