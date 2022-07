Emprendedores españoles abren en Florida Evidentia University, universidad especializada en Ciencias del Comportamiento

La universidad online ofrece experiencias de aprendizaje que combinan conocimientos aplicados y mejoran habilidades de pensamiento crítico

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emprendedores madrileños especializados en formación online han logrado una licencia del Estado de Florida para abrir 'Evidentia University', una universidad especializada en las más modernas ciencias del comportamiento y forenses, que comenzará a impartir másteres a distancia en inglés y español a partir del próximo curso.

Se convierte así en una de las pocas universidades con sello español que han conseguido implantarse en Estados Unidos, han señalado sus promotores este miércoles en una nota de prensa.

Evidentia University ha sido autorizada para operar y otorgar títulos en el Estado norteamericano de Florida por The Commission for Independent Education gracias al trabajo y los más de 14 años de experiencia de Behavior and Law, un centro de formación pionero en España especializado en estas ciencias, que ha formado durante este tiempo a más de 4.000 estudiantes de diferentes países, especialmente iberoamericanos.

También ha realizado investigaciones y organizado congresos y simposios, "generando así una red global de profesionales y sirviendo de trampolín para la creación de esta nueva universidad", explican los emprendedores.

"Nuestra filosofía desde el principio ha sido crear programas de calidad mundial cuya experiencia de aprendizaje supere la de la formación presencial tradicional. Hemos pioneros en formación 100% a distancia en una época en la que aún pocos confiaban en este modelo educativo. Por ello, atesoramos una experiencia que le ha abierto las puertas a los Estados Unidos de América tras superar los exhaustivos criterios exigidos por la Administración de Florida", explican.

Los valores fundamentales de esta nueva universidad son el respeto a la singularidad de cada individuo, la pasión por el crecimiento humano y el aprendizaje, el fomento de la investigación académica y profesional y la contribución al cambio social y al significado de la comunidad. Además, gracias a tecnología actual, profesores y alumnos pueden contactar con profesionales de cualquier parte del mundo, crear clases en directo, dinámicas, debates "y, por supuesto, generar contenidos grabados de alta calidad".

"Evidentia University of Behavioral & Forensic Sciences liderará el cambio global en la sociedad transformando la comprensión del comportamiento humano a través de la investigación y la innovación en la educación", ha explicado el propulsor de este exitoso proyecto, el rector Rafael López, economista, psicólogo y presidente de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta.

FORMACIÓN Y PROFESORADO

La universidad está formada por cuatro grandes departamentos: Ciencias del Crimen, Ciencias de la Conducta, Negocios y Comportamiento y Formación Continua. Ya están disponibles los Másteres en Criminal Profiling, Anti-Fraud Behavioral Analysis, Non Verbal and Deceptive Behavior y Behavioral Economics. Con este último máster, Evidentia University "apuesta por una revolución en los conceptos de la economía tradicional ayudando a los alumnos a entender cómo las personas toman sus decisiones económicas", apunta López.

Igualmente, Evidentia University proporciona un entorno de aprendizaje basado en la evidencia científica y centrado en el estudiante, que une la academia con el desarrollo profesional, a través de un profesorado internacional altamente acreditado.

Entre los docentes destaca Mark Safarik, exagente de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI; Erik Hickey, criminólogo forense consultor del FBI y de otras fuerzas policiales en casos de delincuentes sexuales y asesinatos en serie; Dimitri Schmitow, consultor especializado en estudios de marketing y economía del comportamiento; María José Garrido, comandante de la Guardia Civil, doctora en Psicología y Máster en Ciencias Forenses; o Alicia Juárez, miembro de la Sección de Análisis de Conducta (SAC) de la Policía Nacional, entre otros excelentes profesionales y ponentes invitados que ofrecen una visión única en la materia.

"Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y energía para hacer de Evidentia University una de las más destacadas a nivel internacional en Ciencias del Comportamiento y Forenses. En una era de transformación digital e inteligencia artificial, nuestro objetivo es poner al ser humano en el centro", anima el nuevo rector a los futuros estudiantes de ambas orillas del Atlántico.

La matriculación para los Másteres, que comienzan en septiembre, ya está abierta en la web evidentiauniversity.com. Evidentia University ofrece también becas y ayudas, que se pueden consultar en la web, indican.