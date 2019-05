Empresarios afean a Ayuso que no asistiese a un acto planificado y desde PP defienden que ofrecieron alternativas

Publicado 14/05/2019 13:00:14 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid Foro Empresarial ha afeado a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que no asistiese a un acto que tenía planificado con ellos este martes, avisando "en el último momento", mientras que el partido defiende que no pudo acudir por motivo de agenda y que ofrecieron alternativas.

En un comunicado, el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, se ha mostrado "sorprendido" de la "estampida" de la aspirante del PP y sostiene que con este gesto demuestra que "no le interesa nada el sector empresarial" de la Comunidad.

Según argumenta, es porque no cedieron a su propuesta de no dejar de permanecer en la reunión a los medios de comunicación por lo que han decidido no acudir.

Con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales prevista para el 26 de mayo, los empresarios han invitado a los diferentes candidatos a que presenten su programa ante ello para poder trasladarle sus dudas y compartir sus ideas.

Por su parte, desde el PP han hecho hincapié en que la Díaz Ayuso no podía asistir a la cita por problemas de agenda. Pero, remarcan, que se les ofreció la posibilidad de que el responsable del programa electoral, portavoz del PP en la Asamblea y exconsejero de Economía, Enrique Ossorio, y el viceconsejero de Hacienda y miembro de la candidatura, Miguel Ángel García Martín, acudiesen en su lugar para presentar el programa económico. La organización declinó esa posibilidad.