EMT engalana autobuses, bicis y marquesinas con obras de Velázquez, Gris, Van Gogh o Berruguete por el Día de los Museos

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presentan la campaña de EMT por el Día de los Museos - EUROPA PRESS

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) se suma al Día Mundial de los Museos que se celebra el próximo día 18 de mayo engalanando con obras de pintores como Velázquez, Juan Gris, Van Gogh y Berruguete representativas de cuatro museos de la capital un total de cuatro autobuses municipales, cuatro marquesinas y 55 bicicletas de cuatro estaciones de BiciMad, todos ellos con recorridos o emplazamientos próximos a los museos participantes.

En concreto, la EMT ha vinilado cuatro autobuses de líneas céntricas de la capital con cuadros del Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, así como 55 bicicletas y cuatro marquesinas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que de este modo, el Ayuntamiento de la capital quiere "felicitar a todos los madrileños y celebrar el Día Internacional de los Museos". Una iniciativa conjunta de su departamento y el de Cultura con la que se busca visibilizar el arte en las calles de Madrid, animando a madrileños y visitantes a disfrutarlo de forma diferente.

"Los autobuses y la movilidad es el mejor escaparate que tenemos para enseñar no solo nuestras políticas de movilidad sostenible sino también para llevar a cabo estas acciones culturales que nos van a permitir informar, visualizar, enseñar y, por tanto, concienciar en la importancia de la cultura", ha remarcado Carabante, que ha recalcado que también son "la mejor forma de poder acudir a visitar esos cuatro museos de la ciudad".

En concreto, el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid participa con la obra 'La Virgen de la Leche', de Pedro Berruguete, que se podrá contemplar en un autobús de la línea 35 (Plaza Mayor-Carabanchel Alto), en la parada número 545, muy próxima al museo y en 10 bicicletas de la estación de BiciMad número 39.

El Museo Nacional del Prado colaborará en esta iniciativa con 'Las hilanderas', de Diego Velázquez, que se podrá ver en un autobús de la línea 14 (Conde de Casal-Avenida de Pío XII), cuyo recorrido pasa por delante de la pinacoteca, así como en la cercana marquesina 5511 y en 15 bicicletas situadas en la estación de BiciMad número 283, también junto al citado museo.

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha cedido 'Retrato de Josette', de Juan Gris. La obra con la que podrán deleitarse los madrileños circulará en un autobús de la línea 45 (Plaza de Legazpi-Avenida de Reina Victoria) y en 15 bicicletas de BiciMad situadas en la estación número 50. Además, la cercana parada de autobús número 83 estará vinilada con 'Femme à la guitare/Mujer con guitarra', de María Blanchard.

Finalmente, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza toma parte en la acción con tres obras significativas de la pinacoteca, que repiten por segundo año consecutivo, 'El Sueño', de Franz Marc, que estará presente en un autobús de la línea 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas). También 'Mujer con sombrilla en un jardín', de Pierre-Auguste Renoir, en la parada número 77, muy próxima al museo y, 'Les Vessenots en Auvers', de Vincent Van Gogh, en 15 bicicletas de la también cercana estación de BiciMad número 29.

MUSEOS ABIERTOS POR LA VISITA DEL PAPA

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha recordado que, de cara a la visita que León XIV realizará a Madrid a principios de junio, se está preparando la 'Noche en blanco y amarillo', donde los museos de Madrid abrirán sus puertas hasta la madrugada para que todas las personas que llegan a Madrid a participar de la visita del Papa puedan hacer esos recorridos culturales.

En concreto, serán un total de 15 museos y entidades culturales con sede en Madrid las que abrirán sus puertas con horario ampliado de manera extraordinaria y acceso gratuito la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio, con motivo del viaje del Papa a España. En el caso del Ayuntamiento, serán el Museo de Historia de la ciudad, el Museo de San Isidro y con el Museo del Templo de Debod, que abrirán en horario ampliado hasta las 01.00 horas. "Es una oportunidad para que gente que todavía no nos conoce se acerque a echarle un vistazo", ha remarcado.

Esta es la segunda acción especial organizada por EMT Madrid en colaboración con distintos museos madrileños, que ya cedieron algunas obras emblemáticas el año pasado para esta celebración del arte en las calles de Madrid.

En la edición 2025, en el Día Internacional de los Museos cuatro autobuses, cuatro marquesinas y 50 bicicletas de la flota de BiciMad sirvieron de soporte para promocionar y acercar el arte a los ciudadanos a través de obras como 'El Jardín de las Delicias', de El Bosco, o 'La fenêtre ouverte/La ventana abierta' de Juan Gris.