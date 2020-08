Enrique López carga contra la "improvisación" de la oposición "cuando mezcla la salud pública con una moción de censura"

López ha señalado que este fin de semana se detectaron 144 contagiados importados de Barajas

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha cargado contra la "improvisación" de la oposición "cuando mezclan la salud pública con una moción de censura" a cuenta de los rastreadores.

Lo ha hecho este martes en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por las declaraciones del portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, sobre una potencial moción de censura contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Gabilondo respondía que "no es descartable" aunque espera "a ver cómo evolucionan los hechos" ante un Ciudadanos que "ya está señalando que el pacto con el PP es para toda la legislatura". "No cerramos la puerta a ninguna acción que pueda significar cambio en Madrid", zanjaba.

López ha negado cualquier atisbo de "improvisación" en la contratación de nuevos rastreadores, que se suman a los 400 ya existentes, y ha lanzado a la oposición que cuando un contrato se publica en el Portal de Transparencia "hay un trabajo previo, no se hace en 24 horas".

El titular de Interior ha cuestionado que se critique que la Comunidad apueste por este modelo de colaboración público-privada cuando es la misma herramienta que, por ejemplo, emplea el Estado en Aena. "Cuando la Comunidad utiliza ese instrumento es malo para la oposición y cuando lo hace el Gobierno central es bueno", ha reprochado. Esto le ha llevado a pedir "más altura de miras" a la oposición y que esté más por ayudar.

"No hablamos de un modelo sino de combatir el virus", ha subrayado Enrique López, que ha señalado que este fin de semana se detectaron 144 contagiados importados de Barajas. "Pedimos mayor control", ha reclamado poniendo como ejemplo a Grecia, que desde el viernes exige para entrar en su territorio una PCR negativa en el país de origen.

FERNANDO SIMÓN

También ha tenido palabras para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que ayer evitó posicionarse sobre la polémica del número de casos asintomáticos en la Comunidad de Madrid después de asegurar el pasado jueves que la cifra rondaba el 15 por ciento y la Comunidad responderle que el dato era cercano al 70.

"No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar. Esto no es una cuestión de ver si hay discrepancias o no. Esto es un problema de controlar la epidemia. Los datos de asintomáticos en Madrid son los que son", declaraba Simón.

Enrique López le ha aconsejado que "no genere polémicas que no ayudan" y ha instado a trabajar "todos juntos como un solo hombre luchando contra el coronavirus".