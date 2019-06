Errejón afea a la derecha que vuelva a Madrid con "revancha" y para "deshacer" en lugar de acometer los grandes retos

Publicado 19/06/2019 10:29:45 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha criticado este miércoles que la derecha vuelva al Ayuntamiento de Madrid "con ánimo de revancha y restauración" para "deshacer" las políticas practicadas por la exalcaldesa Manuela Carmena y no para solucionara los grandes problemas que acarrea la ciudad, entre los que ha citado, la contaminación, la desigualdad o la violencia de género.

En una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, Errejón ha dicho que PP, Cs y Vox "están en un lío" porque firman pactos "no públicos" y, por tanto, "tienen un problema de presentación en sociedad".

"Es que es un gobierno que no se pensó para hacer, sino para deshacer. Quitan pancartas contra la violencia machista y quieren deshacer Madrid Central aunque nos multe la Unión Europea. Es un gobierno para hacer trinchera, que anticipa gobiernos de marcada inestabilidad", ha esgrimido.

En ese punto, ha preguntado al nuevo Gobierno local si tienen un plan alternativo para luchar contra la crisis ecológica y contaminación atmosférica "más allá de cierto rencor". El portavoz parlamentario de Más Madrid considera que esta legislatura va a ser "una prórroga" porque "llegan al poder fuerzas que no se van a hacer cargo de los grandes retos".

"Han quitado pancartas, desmontan Madrid Central, perdonan impuestos a los millonarios y dejan menos servicios para la gente normal. Los grandes problemas siguen ahí y como no tienen nada que decir, buscarán más peleas, se enrocarán y cuando pasen todas las grandes tareas seguirán ahí, pendientes, porque no están accediendo unas derechas con proyectos, sin borrar para borrar la memoria de los madrileños de lo que se puede hacer bien", ha afirmado.

El diputado regional cree que "sigue habiendo otra opción" en la Comunidad de Madrid que no pase por la derecha, pero Ciudadanos ya ha tomado la decisión de apoyar también al PP en la región, "algo que no entienden parte de sus votantes y en Europa" y conformarán así un gobierno "que apuntala la corrupción, aderezado con un poquito de extrema derecha".

Así, ha recordado que habló, tanto en público como en privado, con la formación naranja para que no gobernara ni el PP ni Vox, pero que no les contestaron. "Ciudadanos, no sé si por ansia o cerrazón ideológica ha elegido otro camino. Es un grave error. Nos llamaron ingenuos por intentarlo, pero nos pagan para que intentemos hasta el final el mal menor. Creo que nuestra obligación era intentarlo, incluso asumiendo contradicciones y compañeros de viaje en desacuerdo. Cs ha cometido un error. Es una decisión mal para España y los madrileños", ha explicado.

"Un partido que dice que viene a regenerar la política y acaba apuntalando al PP de la Gürtel y la Púnica, y le deja la llave en pactos secretos y vengonzantes a la extrema derecha. Es legítimo pero grave error. Las grandes tareas de mejorar el deterioro de los servicios públicos, la calidad del aire, la desigualdad, van a seguir ahí porque no son gobiernos para hacer, sino para protegerse de la mirada de la Justicia o para deshacer, como vemos en la capital", ha proseguido.

Íñigo Errejón ha apelado a la memoria de los madrileño para que recuerden que hacen con su voto porque "luego salen gobiernos que no se aclaran". Y después de confirmar que no extenderá la plataforma Más Madrid al resto de España ha reflexionado sobre el hecho de que siga gobernando la derecha en la región después de tantos años a pesar de la "desigualdad de oportunidades y la corrupción".

"Se ha normalizado una antropología liberal que es ir a lo mío y pisar al siguiente, que querer más dinero para poder ir a la sanidad o educación privado. Durante 25 años se ha normalizado la conciencia de que no hay comunidad, sino que todo depende de tu suerte y que nadie te ayude. Es la ley de la selva. En un escenario así es comprensible que ganen las derechas. Madrid fue el primer laboratorio liberal y aquí hay que construir un alternativa", ha argumentado.

De hecho, el que fuera cofundador de Podemos que muy difícil llegar al Ayuntamiento de Madrid en 2015 tras 25 años de dominio del PP y si se logró fue gracias "a una combinación de muchísima voluntad de cambio y a un liderazgo como el de Manuela Carmena".

"Pero que nadie se lleve a engaño. No se llega al poder acudiendo toda la izquierda junta, ya que la derecha lo ha logrado yendo separada en tres partidos. Se llega movilizando a la gente que identitariamente no es de izquierdas, pero que tiene predisposición a una políticas que les benefician", ha manifestado.

CARMENA FUE ALCALDESA "POR PERSUADIR A GENTE DIVERSA"

Según el análisis de los votantes madrileños hecho por Errejón, en Madrid un tercio está beneficiado por las políticas liberales de la derecha, un tercio quiere que no le quiten lo poco que tiene y otro tercio está excluido y casi no vota.

"Carmena fue alcaldesa por persuadir a gente diversa. Esa sigue siendo la clave. La vuelta otra vez a la política de bloques es lo más grave que está pasando. Hoy es inmensa mayoría que sufre la precariedad. El reto es construir una mayoría con esa gente. Ha habido errores, pero los progresistas tenemos que reinventarnos, porque siguen siendo mayoría los que necesitan un proyecto de justicia social", ha apuntado.

Precisamente, preguntado por el papel que jugará a partir de ahora la exalcaldesa y si será presidenta de honor de Más Madrid, Errejón ha señalado que "Manuela puede ser lo que quiera y decidirá su relación la fuerza política; pero eso lo tendrá que ir viendo ella".

Y respecto al reparto del poder en el Grupo Municipal de Más Madrid tras la renuncia al acta de Carmena, cree que "es una buena noticia" que se repartan las portavocías por sus respectivas experiencias. "No estamos discutiendo y a mí me parece fantástico. Trabajaré muy bien con Marta Higueras, Rita Maestre e Inés Sabanés", ha concluido.