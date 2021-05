Errejón llama a recuperar el pacto generacional para "jubilar" a la "presidenta del insulto y la soberbia"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País Íñigo Errejón ha llamado a recuperar el pacto generacional para "jubilar" a la "presidenta del insulto y la soberbia", la aspirante del PP a revalidar en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, y sustituirla por la "presidenta de la empatía, los servicios públicos y los cuidados", la candidata de Más Madrid, Mónica García.

En un mitin en Móstoles, en el que García ha estado arropada por Inés Sabanés (Más País) o Joan Baldoví (Compromís), Errejón ha afirmado que Más Madrid es según las encuestas "la primera fuerza en intención de voto entre los jóvenes madrileños" pero con eso no es suficiente.

"Pido el voto a las madres, que voten por sus hijas. A los abuelos, que voten por sus nietos. Hay que recuperar el pacto generacional, recuperar la ilusión de ir juntos a las urnas para recuperar una Comunidad donde se pueda hacer un proyecto de vida", ha instado.

"¿QUIERE SABER QUÉ HACEMOS? NO PARAR DE SUBIR EN LAS ENCUESTAS"

Errejón tampoco ha dejado pasar el hecho de que Ayuso les haya acusado de "vagos" por proponer la semana laboral de 32 horas para "trabajar todos y trabajar mejor", un insulto que se une al 'vete al médico' que le espetó un diputado del PP cuando reclamó en el Congreso más recursos para la salud mental.

"Es una forma tóxica de hacer política. Dice que somos unos vagos y se pregunta qué llevamos haciendo esta semana", ha señalado Errejón para, a renglón seguido, dar cuenta de todos los municipios y barrios visitados en esta campaña en los últimos siete días.

"¿Quiere saber qué hacemos? No parar de subir en las encuestas y estar a un paso de jubilarla para que deje la Puerta del Sol y cambiar la presidenta del insulto y la soberbia por la presidenta de la empatía, los servicios públicos y los cuidados", ha espetado.

El diputado de Más País ha llamado "a los que aplauden a los sanirarios a votar por la doctora; a los que aprecian la escuela pública como espacio de igualdad de oportunidades a votar por la madre; a las mujeres y hombres feministas a votar por la candidata feminista; a los verdes a votar por la candidata verde; a la gente que apoya a los servicios públicos a votar por la candidata de los servicios públicos".

PLANTARSE ANTE LA "MORAL DE LOS SIERVOS"

Errejón ha aplaudido los avances y derechos conseguidos por los padres, madres, abuelos, bisabuelos, todas las generaciones anteriores "que se plantaron ante la moral de los siervos que dicen 'es que la vida es así'".

"Entramos en política porque la vida no tiene que ser así. Ir en la Renfe como sardinas no tiene que ser así. Nos metimos en política para acabar con lo de naturalizar que en las tardes de los dominfos te comen las paredes por la depresión. Nos metimos en política para que la vida no sea encadenar contratos temporales. La vida no tiene que ser resignarse a que las mujeres sean asesinadas por el hecho de ser mujeres", ha enumerado.

Y si se han logrado avances es "porque la gente se juntó y dijo que las cosas no tenían que ser así". "No somos números, somos seres humanos y merecemos una vida que merece ser vivida", ha defendido.