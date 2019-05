Errejón reivindica "la izquierda útil, el pragmatismo, el tesón y la valentía" que a su juicio encarna Carmena

Publicado 10/05/2019 9:42:54 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha reivindicado este viernes "la izquierda útil, el pragmatismo, la valentía y la capacidad de lucha" en política que, a su juicio, encarna la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Errejón ha presentado esta mañana en un desayuno informativo a Carmena. Allí ha recordado que las palabras del expresidente uruguayo Pepe Mujica, que dijo que cuando se hace política progresista "siempre se está, no en los ideales sino en la capacidad que tiene uno de que el paso siguiente le comienza a mejorar la vida a la gente".

"Esa es la diferencia de la izquierda útil. El compromiso de uno con sus valores pero también con el pragmatismo, el tesón y la capacidad de lucha con el día a día, las curvas y cuestas para llevarlo desde abajo. Esta combinación no es un cálculo, sino una receta", ha esgrimido el candidato.

El aspirante regional de Más Madrid ha definido a Carmena como "buena persona y eso significa que se preocupa de los problemas de casa ciudadano". "Ella se impacienta porque la campaña le quita tiempo de encargarse de la gestión concreta para mejorar la vida de los ciudadanos de Madrid. Hace épica de lo pequeño y cotidiano", ha dicho.

En segundo lugar, ha señalado a Carmena como ejemplo de que "la conciencia de que no hay nada más revolucionario que la eficacia". "Lo recordaba ayer en Orcasitas porque quienes más necesitan del derecho y el contrato social son los de abajo. Manuela no le tiene apego a las instituciones por toda una vida y carrera de experiencia y compromiso sobre el hecho de que son los más vulnerables los que más necesitan el derecho. Cuando dice que hay que gobernar para todos no dice que hay que olvidarse las necesidades de quienes más necesitan. Y sustituimos el sálvase quien puede con las instituciones y reglas, que están por encima de las ventajas que uno tenga al nacer", ha apuntado.

Errejón ha definido a la primer edil matritense como "valiente". "Cuando alguien quiere hoy parecer valiente te grita y te insulta, pero el que está seguro de lo que defiende no tiene que elevar la voz. Su trayectoria demuestra que va de frente con lo correcto y no renuncia a convencer al otro por muchos prejuicios que tenga", ha manifestado.

"Recordarán las siete plagas bíblicas de hace cuatro años. Ninguna se ha confirmado, sino que hemos tenido unas alcaldesa valiente y que no calcula la rentabilidad política de cada medida. En ningún manual de política sale que se abra el proyecto de Madrid Central a un año de las elecciones. Ahora se ha embarcado en una plataforma cívica que se encuentra a veces con las rigideces de una legislación electoral vieja. Es un tipo de coraje cívico y compromiso cívico del que necesitamos más", ha concluido Íñigo Errejón.