Escudero cree que lo sucedido en residencias en Madrid no es peor que en otras CCAA y pide "sumar en lugar de retorcer"

La oposición acusa al consejero de "mentir" y "devastar" las residencias: "No hicieron lo que pudieron sino lo que quisieron"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que lo sucedido en las residencias en Madrid "no es peor ni más grave" que lo que ha pasado en otras autonomías y ha pedido a la oposición que rectifique y sumen en lugar de "retorcer".

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la críticas de los partidos de la oposición sobre las actuaciones sanitarias llevadas a cabo en las residencias el mismo día en que el Pleno votará su reprobación.

Según el titular de Sanidad, las decisiones tomadas respecto a las derivaciones a hospitales se han tomado siempre "en base a criterios clínicos y no a políticos" y ha señalado que cada vez que se dice lo contrario "están atacando a los profesionales".

"Al tratarse de una enfermedad desconocida, se han elaborado protocolos de actuación que se han revisado continuamente en base a la evolución del virus. Estos protocolos nunca han remplazado al decisión de los profesionales sanitarios", ha subrayado.

Para Escudero, "es intolerable su incongruencia y el doble rasero" de la oposición porque les acusan en Madrid de "lo mismo que ustedes realizan en las autonomías donde gobiernan".

En este punto, ha incidido en que "nunca se ha dejado de trasladar a una persona mayor a un hospital". Como prueba ha insistido en "los más de 35.800 traslados realizados de personas mayores de 70 años, de los que 11.200 han sido derivaciones desde residencias a hospitales de agudos".

Según el titular de Sanidad, todos los que han tomado decisiones durante la crisis del coronavirus deben "dar cuenta" de sus acciones, y el lo hará "las veces que haga falta", pero ha reclamado que de la misma manera que se exigen responsabilidades en Madrid también se haga con aquellos que han tomado "decisiones desacertadas, manipulado información y han sido incapaces de dar material requerido".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado públicamente este mismo jueves la gestión de su consejero de Sanidad. "Menos reprobación y más escuchar a las personas que tienen responsabilidades de Sanidad en la Comunidad, que se han dejado la piel por todos los madrileños", ha sostenido la dirigente regional sentada en la misma.

REYERO CREE QUE HA ASUMIDO SUS "ACIERTOS Y ERRORES"

Durante el turno de palabra de los grupos parlamentarios la diputada de Vox Gádor Joya ha pedido al Gobierno regional que haga un análisis profundo de su gestión mientras los mayores han estado "muriendo solos por miles" y les han dejado "abandonados" cuando son justo la parte de la sociedad que "ha entregado su vida hasta el final".

La parlamentaria también ha cuestionado la gestión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y ha insinuado si tuvo miedo de actuar a la hora de haber puesto en marcha un plan antes, desde el 5 de marzo cuando se conoció la primera muerte.

En este momento, Reyero ha pedido el turno de palabra por alusiones por el artículo 114 del Reglamento de la Asamblea. Durante su defensa, no ha dado su apoyo al consejero de Sanidad pero sí ha defendido que "la valentía no se demuestra con aspavientos sino con hechos".

"Dicen que yo tuve miedo. Yo no tuve ningún miedo. Hubiéramos tenido que tomar decisiones antes, sin ninguna duda. Pero si lo hubiéramos hecho antes nos hubiéramos encontrado una enorme resistencia en la ciudadanía. Hay que ser conscientes de la situación de la opinión pública. La valentía no se demuestra con aspavientos sino asumiendo aciertos y errores y creo que he dado buena cuenta de asumir no solo los aciertos sino también los errores", ha defendido.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos-IU ha mostrado tristeza por la situación a la vez que "rabia" por escuchar todas las "mentiras" por parte del consejero porque "no hicieron lo que pudieron, sino que hicieron lo que quisieron". "Seguir defendiendo estos modelos es de ser psicópata porque hablamos de que se han hecho y tomado decisiones políticas y quieren enfrentar a los profesionales sanitarios", ha criticado.

Asimismo, la diputada del PSOE Purificación Causapié ha reconocido que el responsable de los fallecimientos en residencias de mayores es el Covid-19 pero que esa "devastación" se ha visto incrementada más aún por las políticas de su Gobierno. Además, les ha llamado "cobardes" por el hecho de intentar culpar de la situación de los protocolos a los geriatras.

El diputado de Más Madrid Diego Figueras ha insistido en conocer "la verdad" y "esclarecer" lo ocurrido en las residencias de mayores para no cometer de nuevo "los mismos errores", algo que sería "imperdonable". "El consejero solo nos ha dicho lo bien que lo han hecho. Queremos saber la verdad de los protocolos de la vergüenza por decisión política porque veían que los hospitales madrileños se estaban colapsando", le ha espetado.

"DEMOS UNA RESPUESTA UNIFICADA", PIDE CS

En su turno de palabra, el diputado de Cs Tomás Marcos ha pedido que entiendan que el enemigo común no es un partido político sino que lo es "el virus" y, por ello, ve fundamental dar una respuesta "de unidad" frente a la pandemia. "El virus no entiende de partidos políticos, es un enemigo común al que tenemos que dar una respuesta unificada", ha solicitado.

Por último, la parlamentaria del PP Ana Camins ha lamentado que carguen, "con el afán de retorcer", a una consejería y a un Gobierno que ha hecho "lo humanamente posible para reforzar la atención sanitaria y no haber "recibido ni una bata y ni un guante por parte de los mandos únicos". "Estamos muy orgullosos de su gestión, señor consejero", le ha dicho.