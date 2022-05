Escudero dice que un fallo eléctrico afectó al sistema de la Consejería pero el servicio está prácticamente recuperado

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este miércoles que un "fallo eléctrico" ha afectado al sistema informático de la Consejería de Sanidad durante este fin de semana pero ha recalcado que el servicio "está prácticamente recuperado" este lunes.

"Está prácticamente recuperado; si no está al cien por cien está cercano ya", ha indicado este mediodía el máximo responsable de la Sanidad durante una visita al Centro de Salud Estrecho de Corea, en el distrito de Ciudad Lineal.

El sistema informático de la Consejería de Sanidad ha registrado problemas intermitentes desde el sábado que afectan a varios de los servicios que se prestan en Atención Primaria y la red hospitalaria pública como la receta electrónica o la tramitación de bajas.

Según ha explicado el consejero, se trata de un "fallo puntual" durante el fin de semana que arrancó con problemas en la dispensación de la receta electrónica. "Esta mañana --martes-- hemos tenido una caída del sistema que se ha recuperado o se está recuperando ya para la práctica totalidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que ha sido motivado por un fallo eléctrico, que es lo que ha hecho que los sistemas caigan", ha concretado.

Por su parte, sindicatos y trabajadores han señalado a Europa Press que está "todo caído" y que no tienen acceso a las historias ni a los resultados y que tampoco pueden dar altas ni bajas, ni pedir pruebas, ni partes de confirmación. De hecho, han informado que para las llamadas telefónicas se ha puesto una grabación.

TRABAJADORES HABLAN DE "SISTEMAS OBSOLETOS"

A juicio de CC.OO. Sanidad Madrid, este episodio es la consecuencia de "unos sistemas informáticos obsoletos". "Necesitando una renovación urgente de servicios informáticos, y una inversión que llevamos años reclamando. CCOO cree que es urgente y necesario unificar servicios en la historia clínica informatizada (HCIS, Selene, Cibeles...)", han recalcado fuentes del sindicato.

"Ayer en los centros de salud no funcionaban correctamente las aplicaciones que utilizamos para las bajas laborales y para las recetas. Hoy siguen sin funcionar, y ya tampoco funciona el sistema de historia clínica electrónica que utilizamos en Atención Primaria ni el de los de los hospitales", han detallado desde AP Se mueve en un comunicado.

Así, han incidido en que al no funcionar el módulo de receta electrónica hay dificultades para recoger la medicación en las farmacias, al no funcionar el módulo de bajas laborales (ITweb) el paciente debe contactar hoy con el centro de salud y al no funcionar los sistemas de historia clínica no se puede acceder a laboratorio ni pruebas complementarias, ni acceder a informes del hospital.

"Una vez más, nos toca ponernos al frente, autoorganizarnos e informar a la población para el mejor funcionamiento del sistema en bien de todos. Esto no lo resuelve la agenda no demorable (porque los papeles son demorables por definición) ni la centralita sanitarizada, una vez más los resuelven los profesionales de tu centro de salud en sus sobrecargadas agendas", han denunciado.