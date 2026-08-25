La estación de Metro de Estrella (L9) estrenará en octubre dos nuevas escaleras mecánicas con acceso desde la calle

Archivo - Un hombre en la escalera mecánica de la estación de metro - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de Metro de Estrella, en la Línea 9 del suburbano (Paco de Lucía-Arganda del Rey) estrenará el próximo mes de octubre dos nuevas escaleras mecánicas que conectan la calle con el vestíbulo principal, facilitando y agilizando los desplazamientos de los viajeros.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asistido este martes a la colocación de estos dispositivos, una actuación que se suma a las obras en San Blas (L7), donde se incorporarán otros tres tramos, y a las recién inauguradas en Prosperidad (L4).

En concreto, en San Blas se están implantando dos tramos de escaleras que comunicarán la vía pública con la zona de distribución de viajeros y un tercero que conectará este nivel intermedio con los andenes. En Prosperidad, por su parte, el pasado mes de julio entraron en funcionamiento dos nuevas escaleras mecánicas, completando el itinerario de los usuarios desde la calle hasta los andenes.

En conjunto, estas tres intervenciones suponen una inversión pública de 3,5 millones para ampliando una red que ya cuenta con 1.712, la mayor de España. Según ha detallado el consejero, desde 2023, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 228 millones de euros a la instalación de 65 nuevos ascensores en la red "con el fin de que Metro de Madrid continúe siendo uno de los que mayor accesibilidad tiene de todos los sistemas ferroviarios metropolitanos de Europa".

"Queremos hacerlo de una manera especialmente en aquellos distritos donde existe una población, una población mayor y que necesita utilizar el transporte público del metro y necesita que las estaciones de metro sean accesibles. Todavía quedan muchas estaciones por ser accesibles, pero estamos trabajando para que en el menor plazo de tiempo posible sean accesibles", ha remarcado Rodrigo.

La incorporación de estos dispositivos permite salvar los desniveles entre la calle, los vestíbulos y los andenes de una forma más rápida, cómoda y accesible, y forman parte de la estrategia del Gobierno regional para continuar modernizando el suburbano madrileño.

OTRAS OBRAS

Otras obras de estas características ya finalizadas son las de Avenida de América, donde se han incorporado diez nuevos elevadores y un nuevo vestíbulo, y Begoña, que se ha convertido en una estación completamente accesible tras la instalación de otros siete elevadores.

En la actualidad, además, continúan los trabajos para incorporar 48 nuevos ascensores en 13 puntos de la red, 15 de ellos con acceso directo desde la calle hasta los andenes en Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Campamento y Canillejas.

A estas mejoras se suman las remodelaciones integrales de Ventas, que finalizará este año con cinco nuevos ascensores, y Santiago Bernabéu, cuya transformación concluirá en 2027 con 12 ascensores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y una superficie que prácticamente triplicará la actual.

También avanzan los proyectos previstos en Ventilla, Duque de Pastrana y Alto de Extremadura, dentro del proceso de modernización y mejora de la accesibilidad de Metro de Madrid.