El exdirector de Seguridad acusado de mandar vigilar a políticos del PP: "Nunca les he dado ordenes legales ni ilegales"

El exdirector del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón Serrano ha aseverado hoy que "nunca" dio órdenes a sus subordinados "ni legales ni ilegales" a los exguardias civiles que le acusan de mandarles realizar seguimientos a políticos adversarios de Esperanza Aguirre, insistiendo que su superior era el entonces consejero de Interior, Francisco Granados.

La Sección Quinta de la Audiencia de Madrid ha continuado este jueves con la declaración de los acusados. Mañana arranca la fase testifical en la que comparecerán Alfredo Prada, Carmen Rodríguez Flores y Francisco Granados.

Ayer, los guardias civiles José Oreja y José Antonio Coronado manifestaron que el exdirector de Seguridad Sergio Gamón Serrano les dio "órdenes ilegales" en febrero de 2008 para seguir a políticos del PP de Madrid. Según su relato, se negaron y lo denunciaron ante Granados, responsable de Interior en aquella época.

El exdirector de Seguridad ha recalcado que sus subordinados realizaban tareas de protección pero que no eran policiales, afirmando que nunca nadie le ha hecho ningún parte. "Me quiere llevar a si eran policías, pero no. Ellos son asesores porque no iban armados. Iban a controlar si en una manifestación iba a haber palos", ha dicho.

A preguntas del letrado de la Comunidad de Madrid, ha recalcado que nunca dio órdenes de tareas de protección de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia, hasta su domicilio y ha indicado que podía conocer su agenda, pero no si iba a o no a comer. "No tiene sentido. No he tenido nunca contacto con (Manuel) Cobo y la otra señora no sé quien es. Y Cristina Cifuentes me defendió en la Asamblea", ha dicho.

"Nunca he tenido conocimiento de eso", ha recalcado a preguntas sobre los partes publicados por el diario El País y lo ha atribuido a la "maldad" de quien haya estado detrás de todo este tema.

"¿Dio usted órdenes ilegales?", le ha inquirido el letrado, a lo que éste ha insistido en que nunca y ha recordado que José Luis Caro, otro de los guardias civiles acusados, ha negado durante su interrogatorio tal extremo. "Ellos sabían que trabajo tenían que hacer", ha apostillado.