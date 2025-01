Expertos destacan el "propósito de marca" como guía "fundamental" de las empresas en una jornada de Cámara de Comercio

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Club Cámara Madrid de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha organizado la jornada 'Marcas con propósito: cómo construir el corazón de una marca', en la representantes de Ayvens, Asisa, Caixabank, AON, Alsea, Seur, Iberia y Tendam han destacado el "propósito de marca" como guía "fundamental" de las empresas.

Durante el encuentro, conducido por la periodista Ana García Lozano, se ha analizado cómo estas empresas han definido su misión y valores, las estrategias que han seguido para convertirlos en el centro de su actividad y cómo esto les ha llevado a impactar en las personas, ha indicado en un comunicado la institución cameral.

El acto se ha desarrollado en dos mesas redondas. La primera de ellas, "El propósito como pilar estratégico", ha contado con la participación de David Henche, responsable de comunicación y ESG de Ayvens, que ha subrayado que "el propósito es un componente más estratégico, ya que conlleva un ejercicio de conexión con la sociedad".

Carlos Eiroa, director de marca, publicidad y patrocinio de Asisa, por su parte, ha subrayado que "el propósito tiene que partir de una reflexión ética, tiene que estar integrada en el alma de la compañía".

El director de marca de Caixabank, Sergio Gutiérrez, ha insistido en que "si una empresa no tiene propósito de marca, es una empresa a la deriva", mientras que María Barco, directora de comunicación y marketing de AON, ha destacado que "hay que entender muy bien la empresa y tener claro el objetivo ya que, si el propósito no es creíble, real o no se entiende, no se puede demostrar".

Durante la segunda mesa, "Historias de marcas con propósito", Cristina Moreno, directora de comunicación corporativa de Alsea, ha asegurado que "el propósito tiene que ser tangible para la gente, tiene que ser parte de la estrategia de la compañía".

Por su parte, Eugenia Llorca, responsable de marketing y comunicación de Seur, ha destacado que "es importante que los clientes estén satisfechos, es un desafío seguir aportando esa excelencia, para dar un servicio de calidad".

En esta línea, la directora de marketing y marca de Iberia, Gemma Juncá, ha señalado que "el propósito tiene que estar en cada comunicación y en cada acción de marketing, incluso en las enfocadas a vender y es que las marcas confundimos tener un propósito con tener un impacto social, pero hay que tener otro pie en el negocio".

Al respecto, Nuria Mayoral, responsable de comunicación externa de Tendam, ha puesto el foco en que "el propósito de una empresa consiste en hacer la vida más fácil a las personas, es una guía para hacer las cosas aún mejor".

Para concluir el encuentro, Ana García Lozano ha destacado la importancia de esta jornada destacando que "el propósito es la estrella que nos debe guiar". En este sentido, la Cámara de Comercio de Madrid considera fundamental el papel transformador de las empresas como agentes de cambio.

En este sentido, se muestra comprometida "con este tipo de iniciativas que buscan apoyar a las empresas en su camino hacia la excelencia, resultados fundamentales para reflexionar, aprender y compartir experiencias sobre cómo construir un futuro más responsable y sostenible".