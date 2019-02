La exposición 'Indigo Eye' llega a CentroCentro con el chocolate como reflexión artística de materia y objetualidad

Publicado 02/02/2019 17:07:07 CET

El proyecto expositivo 'Indigo Eye', dentro del ciclo de comisariado anual 'Mirror Becomes a Razor When It's Broken' de Sonia Fernández Pan, llega a CentroCentro con el chocolate como reflexión artística de materia y objetualidad, disponible hasta el 24 de marzo.

De esta forma, el artista gallego Rubén Grilo expone en CentroCentro una nueva instalación escultórica, así como trabajos anteriores con láser y denim, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

La exposición de Grilo prosigue su investigación sobre el chocolate, ahora desde la materialidad específica de esta sustancia. Por esta razón, en 'Indigo Eye' el artista plantea una reflexión sobre la asimilación que se da entre placer y trabajo en la sociedad actual, así como la relación que se da entre tránsito y control, humano y material, o la puesta en duda del carácter único e irrepetible del molde que configura la identidad.

Así, las piezas centrales de la exposición son tres fuentes de chocolate diseñadas en acero inoxidable, que inspiradas en máquinas de recuento y organización de dinero, invocan la situación pasada del cacao como materia de intercambio económico y su vinculación histórica con las élites sociales.

La instalación se completa con una pieza sonora a partir del edificio que alberga la exposición y piezas anteriores que recogen algunos de los materiales y formatos con los que el artista habitualmente experimenta e investiga, como son el denim o el láser de la producción de pantalones tejanos.

"Rubén Grilo utiliza su obra como una herramienta para explorar la mecánica de la subjetividad: cómo se constituye, dónde están sus límites y cuál es su potencialidad. Su trabajo a menudo hace referencia a los umbrales de la percepción, a la escala corporal humana, a la mecánica de los afectos y a narrativas que refuerzan culturalmente el mito del sujeto, tales como la creatividad, la personalidad o el estilo", ha explicado la comisaria.

MIRROR BECOMES A RAZOR WHEN IT'S BROKEN

'Mirror Becomes a Razor When It's Broken' es un proyecto que quiere reunir diferentes prácticas en torno a la materialidad del mundo, en las que objetos, materiales y cuerpos se presentan como sistemas de interacciones que trascienden la concepción "unívoca y autónoma".

CentroCentro contará también con la explosión de Josu Bilbao en colaboración con Estanis Comella, del 12 de abril hasta el 16 de junio, y de Eva Fàbregas, del 27 de junio al 30 de septiembre.

Cada exposición tiene además una actividad específica que funciona como otra capa más de significado dentro de cada proyecto artístico. Así, el 19 de marzo a las 19 horas, Sonia Fernández Pan y Rubén Grilo proponen un encuentro abierto al público dentro de la sala de exposiciones.

Asimismo, el ciclo desarrolla un programa de actividades-performances paralelo a las exposiciones que contará con Siegmar Zacharias el próximo 14 de febrero, Agata Siniarska el 21 de mayo y Claudia Pagès después del verano.