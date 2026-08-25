Extinguido sin heridos un incendio en un garaje de una vivienda unifamiliar de Pozuelo de Alarcón

Archivo - Bomberos de la Comunidad de Madrid actúan en un incendio en vivienda - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido en la mañana de este martes un incendio originado en el interior de un garaje de una vivienda unifamiliar de Pozuelo de Alarcón, sin que se hayan registrado daños personales.

El fuego ha comenzado por causas que están siendo investigadas sobre las 8.45 horas en la planta -1 de una vivienda ubicada en la calle Teruel de la localidad, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En esta planta, que se usaba como garaje, se acumulaba gran cantidad de enseres. Por causas que están siendo investigadas, se ha originado un incendio que ha provocado que el humo llegara a las plantas superiores del inmueble.

En la vivienda se encontraban tres personas en ese momento, que han abandonado el inmueble por su propio pie. La rápida actuación de los efectivos de las cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que se han personado en el lugar ha evitado que las llamas se propagaran al resto de las plantas superiores de la vivienda.

También ha acudido un dispositivo sanitario del Summa 112 en preventivo, aunque finalmente no ha tenido que intervenir ya que no ha habido ni heridos ni intoxicados. Como consecuencia del fuego se han registrado daños materiales en el garaje, mientras que el humo ha afectado al resto de las plantas.