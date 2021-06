Familiar de la residencia se queja de "falta de transparencia" y de que les culpen del brote

Orpea Residencias asegura que informaron a familiares desde el primer momento y que el 98% de sus usuarios están vacunados, más que la media

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Isabel, hija de un usuario en la residencia Orpea San Blas, donde se han contagiado en los últimos días de coronavirus una veintena de mayores vacunados, se ha quejado este viernes de "falta de transparencia" e información por parte del centro y de los rumores que responsabilizan a los familiares del brote.

A las puertas del geriátrico, Isabel critica que se hayan tenido que enterar por la prensa de la cantidad de infectados. "No estamos muy informados. Sabemos que hay una Ley de Protección de Datos pero tienen que entender que necesitamos saber. No el nombre y el apellido de la afectada, pero qué mínimo saber en qué condiciones están nuestros seres queridos. Porque si está rodeado de personas afectadas quizá nos planteamos otras cosas. Con tantos casos, no está todo tan controlado", se ha quejado.

La familiar ha explicado que todos los mayores de esta residencia están vacunados desde enero pero que tras lo ocurrido están viviendo la situación "con mucho miedo". Les han explicado que al estar inmunizados el contagio es leve.

Por otro lado, Isabel ha rechazado los comentarios, sin citar fuentes, difundidos de que la culpa del brote la han tenido los familiares porque estos son "los más interesados en que no se contagien". "No nos han dicho el origen del brote, ni el tipo de brote. Hay mucha rumorología. No sabemos, pero sí tengo claro que si estamos intentado una nueva normalidad pues los mayores han tenido en la calle. Nadie está libre dentro ni fuera", ha recordado.

Tal y como ha explicado, de momento se han prohibido las visitas en Orpea San Blas 'sine die'. Espera que pronto se restablezcan porque los mayores "necesitan estar con sus familiares". "Para ellos es tristísimo. Ellos están acostumbrados a que vengas y vean cómo tienen sus cosas. Mi padre tiene miedo de contagiarse. Pero lo que realmente le da miedo no es el coronavirus, sino morir solo", ha reconocido.

"Aquí se lucha por la hostelería y por continuar con la vida. ¿Y ellos? Mientras aumentaban el número de personas en las terrazas de los bares ellos seguían dentro y no tenían otra opción", ha reflexionado Isabel, que también apunta que a su padre no le están haciendo seguimiento.

VACUNACIÓN DEL 98%, SUPERIOR A LA MEDIA EN RESIDENCIAS

Por su parte, fuentes de la compañía Orpea Residencias han señalado a Europa Press que han informado correcta y puntualmente a los familiares de todo lo que estaba ocurriendo con este brote y han aseverado que no han culpabilizado a los familiares del origen de la infección, como apuntan algunos de ellos.

La última hora de esta tarde es que había 21 casos positivos de Covid-19 en su residencia de San Blas, todos usuarios del centro, habiendo recibido todos ellos la pauta completa de vacunación con el suero de Pfizer-BionTech con segunda dosis a fecha de febrero, como el 100% de los residentes del centro.

De las 7 derivaciones hospitalarias, se ha formalizado el alta de una de las personas hospitalizadas, que saldrá del centro sanitario en breve, por lo que ya serían 6 los hospitalizados. El resto de los afectados tienen sintomatología leve o son asintomáticos.

Residencias Orpea indica que desde que se confirmaran los casos positivos, los responsables del centro se pusieron a gestionar la situación dando aviso a las autoridades correspondientes. "Las personas afectadas están aisladas y se mantiene la vigilancia, seguimiento asistencial a todas ellas y comunicación de las medidas puestas en marcha a los familiares", insisten.

Mientras, se han suspendido las visitas y cualquier ingreso o salida de residente. Se está trabajando conjuntamente con el servicio de geriatría y las autoridades sanitarias, recalcan desde el grupo Orpea, que cuenta con 47 residencias de mayores.

La media de vacunación de los usuarios de sus centros es del 98% y la de trabajadores del 92%, por encima de la media "y tratando de impulsar llegar al 100%". "Los profesionales del centro en concreto han dado todos negativo", ha puntualizado las mismas fuentes.

574885.1.260.149.20210604185057