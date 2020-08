Familiares de ancianos de la residencia de Valdemoro mantienen las visitas y piden empatía con los trasladados

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Familiares de ancianos de la residencia Casablanca de Valdemoro a la que han sido desplazadas algunas personas desde la de San Marcos en San Martín de la Vega, en la que se detectó un potente brote de coronavirus, mantienen las visitas y piden empatía con los traslados.

Es la postura de Mercedes, que ha acudido este martes a la residencia Casablanca de Valdemoro para visitar a su madre. "Hay que verse en el caso de que te pasara a ti, que a tu familiar tuvieran que trasladarle porque en la residencia hay un brote", ha planteado.

"¿Qué pasa? ¿Te gustaría que te dijeran que no quieren que lleven a tu madre? Hay que tener un poquito de empatía porque son personas que están aquí porque no les queda más remedio. Nosotros no tenemos ningún problema en que se traslade a nadie si las cosas se hacen bien y aquí la dirección lo está haciendo bien", ha argumentado tras explicar a Europa Press que en la residencia les han enviado una circular detallando la situación.

La circular les ha llegado después de que siete de los ancianos trasladados el pasado jueves a la residencia Casablanca de Valdemoro y procedentes de la residencia San Marcos, en San Martín de la Vega, han dado también positivo por Covid-19 tras habérseles realizado nuevas pruebas PCR para detectar el virus, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Esta familiar ha indicado que los ancianos procedentes de San Martín de la Vega están "aislados en una zona preparada para eso, en sus habitaciones". Se trata de casos que llegaron con PCR negativa, han señalado, y que una vez en Valdemoro les han repetido las pruebas y han dado positivo en coronavirus.

"El resto sigue haciendo vida normal y las visitas no se han suspendido. No tenemos inconveniente en que se traslade a nadie porque es lógico que si en una residencia hay un brote tienen que trasladarles. Mientras que la residencia cumpla con el protocolo establecido me parece muy bien que les trasladen", ha sostenido esta familiar de una de las residentes.