Familiares de residentes en Orpea Alcobendas denuncian "mala atención" y niegan que les den información diaria

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de residencias de Orpea Alcobendas han presentado una denuncia contra la dirección de la residencia Orpea Alcobendas por "mala atención" a los usuarios durante la crisis del coronavirus y ha negado que les faciliten información diaria y veraz de sus seres queridos, como aseguran desde el centro.

La denuncia, fechada el día 4 y firmada por unos 60 familiares, apunta que este geriátrico "ha carecido o carece de los medios" necesarios para afrontar una situación tan grave como la actual, por lo que los familiares han pedido reiteradamente a la dirección tanto telefónicamente como por escrito que solicitase ayuda a otros estamentos (UME, Sanidad, etc...) para poder hacer frente a dicha crisis y asegurar el bienestar tanto de residentes como de trabajadores.

Además, señalan que hasta esa fecha "se han estado incumpliendo los protocolos" establecidos en la Orden SND 265/2020 de fecha 22 de marzo, de equipos de protección individual para el personal de la residencia, medidas de aislamiento e higiene, asistencia a los residentes y lubricidad de las instalaciones, poniendo en riesgo la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de dicha residencia.

"Tenemos conocimiento que se ha producido un número de fallecimientos muy superior al que se podría considerar como asumible dada sus características. La Dirección no reconoce que su causa sea el Covid-19 sino a otros factores. Ignoramos si la información remitida a las autoridades competentes es veraz o no. En este sentido, intuimos que no lo es por la contradicción entre los datos recopilados entre los familiares y la información facilitada por la Dirección", apuntan los denunciantes, que tienen contabilizado a 17 fallecidos pero podría haber bastante más.

Este colectivo de familiares también alerta de la gran reducción de auxiliares "y que el poco personal que les atiende estos días lo están haciendo al límite de sus posibilidades, jornadas de 12 horas". "Les estamos inmensamente agradecidos, hemos sido informados por los residentes (cognitivamente válidos) que las deficiencias en cuanto a falta de personal, alimentación e higiene se han visto acrecentadas desde la aplicación del estado de alarma, dejando a los residentes en un estado lamentable y crítico para todas aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas", aseguran.

Ante todo lo anterior estos familiares solicitan a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus familiares y del personal que los atiende "y evitar que se sigan produciendo contagios y fallecimientos por negligencia en la falta de los medios necesarios tanto humanos como materiales".

También piden al Ministerio Fiscal que realice todas las acciones necesarias para determinar si existen o han podido existir acciones u omisiones de las que puedan derivar responsabilidades penales por parte de los gestores o personal perteneciente a dicha organización.

"Somos conocedores de la situación general y asumimos las consecuencias que se derivan de esta pandemia pero entendemos que nuestros mayores, grupo reconocido de riesgo, tienen el mismo derecho de asistencia y cuidado que cualquier otro ciudadano y son los poderes públicos los encargados de garantizar vigilar que se presten y cumplan todos los requerimientos y recomendaciones efectuadas por la autoridades correspondientes siendo este colectivo más sensible a la omisión de asistencia que merecen y necesitan", concluyen en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Uno de estos familiares, que también ha formalizado una denuncia particular, es Esther Ortega, que tiene a sus padres en Orpea Alcobendas. "No nos informan de nada. Estoy preocupada por la desatención que están sufriendo los residentes, entre ellos mi madre, que la tengo ingresada allí por un atropello. Le han dado mal la medicina o no se la dan cuando le toca, ha estado 9 horas con los excrementos, ha tenido un mareo y no ha ido ningún enfermero y no le han dado ni un vaso de agua cuando lo ha necesitado. Me he quejado en repetidas ocasiones y lo que me dicen que no se le creen y que mi madre tiene mucho genio", ha relatado a Europa Press.

Esther también se queja de la falta de información diaria, teniendo en cuanta que llevan más de un mes sin poder entrar los familiares en las residencias. "Solo los mandan un vídeo semanal y los familiares estamos que nos subimos por las paredes", exclama.

Igualmente, se queja de que todos los empleados transitan y trabajan por las cuatro plantas (la primera y la cuarta están los sintomáticos) de la residencia "cuando no deberían según los protocolos". "No sabemos cuántos infectados hay ni en qué situaciones hay. Ha tenido que ir la UME a desinfectar", ha añadido Ortega, que han decidido sacar mañana mismo a sus padres de la residencia.

LA RESIDENCIA DENUNCIA AMENAZAS Y COACCIONES DE ALGUNOS FAMILIARES

Por su parte, el Grupo Orpea Ibérica denunció el sábado el "acoso, amenazas, vejaciones y coacciones" que está "sufriendo" la directora de su centro de Alcobendas por parte de un grupo de familiares de internos.

Según explicaron en un comunicado, estos hechos han tenido lugar en las últimas semanas y consideran que podrían ser constitutivos de un delito de calumnias y se han interpuesto denuncias contra las "personas responsables". Al respecto, afirman que en su residencia de Alcobendas se "cumplen escrupulosamente" los protocolos de vigilancia, prevención y control sanitario e higiene de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales.

"Trasladamos información veraz y en tiempo real a todas las administraciones y organismos públicos a los que estamos obligados en lo referente a residentes fallecidos en el centro o en el hospital, así como posibles casos de contagio en residentes o trabajadores, además de las diferentes actuaciones realizadas según el plan de contingencia establecido por el Ministerio de Sanidad", aseguro la empresa, que añadió que la comunicación con los familiares de los residentes es "permanente" y que se han habilitado "varios canales" como videollamadas.

Asimismo, señaló que el grupo ha contado desde el principio de la epidemia de un suministro y almacenamiento preventivo de equipos de protección para "continuar la actividad de manera segura", y se ha realizado la "debida sectorización por áreas de aislamiento" según indica el plan de contingencia del centro, en base a lo establecido por el Ministerio de Sanidad.

Por último, desde Orpea recalcaron que ha reforzado el equipo dedicado al cuidado y atención de residentes y se ha habilitado un servicio de apoyo psicológico para afrontar la crisis del Covid-19.