Familiares de mayores residentes piden no perder la plaza pública y hacerles test si se los llevan a casa

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de usuarios de residencias de ancianos han pedido este sábado a la Comunidad de Madrid no perder la plaza pública, hacerles test de diagnóstico de coronavirus y un protocolo claro para acogerse a la posibilidad de trasladar a casa a sus parientes.

La Comunidad de Madrid ha enviado recientemente a usuarios, familiares y residencias de ancianos de la región una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que detallan y explican actuaciones y recomendaciones a seguir en esta crisis del coronavirus, entre las que figura el permiso para que los ya residentes vayan a casa de sus familiares "siempre que se garantice que se trata de usuarios asintomáticos o test negativo".

Ana está pensando acogerse a esta posibilidad. Su madre falleció el 16 de marzo en la residencia Monte Hermoso de Madrid, una de las más afectadas de la región con más de medio centenar de fallecidos. La última vez que la vieron fue el día 7 y presentaba fiebre. "Estaba en la misma habitación con mi padre, pero no les aislaron", ha indicado.

De esta forma, él también enfermó, al igual que otros familiares que fueron a verles antes de cancelar las visitas. El día 19 el anciano fue hospitalizado en el Clínico San Carlos con un cuadro clínico de neumonía bilateral y dio positivo en Covid-19.

"Mi padre ha ido recuperándose milagrosamente con 87 años y ahora estamos pensando en que cuando salga del hospital no vuelva a Monte Hermoso por motivos obvios. No estamos de acuerdo con cómo se han gestionado las cosas. Vamos a denunciar a la residencia porque ha habido mucha opacidad y la dirección actuó mal", ha señalado.

Ahora esta familia se pregunta en qué situación pueden llevarse al anciano a una casa cuando dé negativo y si va a perder la plaza pública que tiene por si en el futuro tiene que regresar. "Es muy difícil porque es una persona muy dependiente pero creo que estará mejor con nosotros y sería incoherente que volviera allí, con todo lo que ha pasado", ha apuntado Ana a Europa Press.

También tiene muchos interrogantes la familia de otro interno, en este caso de la residencia Reina Sofía de Las Rozas, donde los fallecidos se cuentan por decenas en las últimas semanas, según han revelado trabajadores del centro. Su hijo ha contado a Europa Press que han sido algunos de los empleados de dicho geriátrico quienes les han recomendado sacarle del centro para evitar el contagio. Pero aunque quieren llevárselo, no pueden porque no cuentan con test de diagnóstico, "un callejón sin salida".

"Los empleados no saben muy bien cómo se aplica el protocolo de salida y la dirección no nos explican qué consecuencias acarrearía esta decisión. Mi padre tiene plaza pública y no podemos perderla si en un futuro quiere regresar, ya que las mensualidades en cualquier otra residencia son muy elevadas", ha reconocido.

Otros familiares ya han tomado la decisión de llevarse a sus familiares de nuevo a sus casas porque esta posibilidad siempre ha existido, aunque con restricciones desde el inicio de la crisis sanitaria. Así lo hizo una mujer, que se llevó a su madre hace dos semanas de un geriátrico de Alcorcón después de enterarse del primer caso de Covid-19 allí dentro.

"Afortunadamente mi madre no es muy mayor, no tiene mucha dependencia y no quería que acabara como ahora hemos visto que han acabado otras personas mayores en las residencias", ha señalado esta familiar, que aún espera a que no le cobren la cuota de abril y a conocer si existe la posibilidad de que vuelva al centro una vez termine la crisis.

En otros casos la decisión la ha tomado el propio residente. Fue el caso de Rafael, de 89 años, que hasta el 20 de marzo vivía en la residencia Orpea Loreto de Madrid. Según publicó el diario 'El País' y confirmaron a Europa Press fuentes del centro, tras conocer que varias personas habían fallecido allí, otros estaban aislados y que algunos empleados estaban de baja, llamó a su hija para que le recogiera y marcharse con lo puesto, como así hizo.