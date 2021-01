Las familias de Cañada Real afectadas por los cortes de luz se concentran este lunes ante la sede de Naturgy

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias de Cañada Real afectadas por los cortes de luz se concentrarán a las 12 horas mañana lunes, 4 de enero, ante la sede de la suministradora Naturgy, en el número 77 de la avenida de San Luis de la capital, han informado las asociaciones convocantes Sector 5, Al Shorok-Amanecer, Amal y Tabadol en un comunicado.

La protesta reivindicará la vuelta de la luz para más de 4.000 personas que llevan tres meses sin electricidad después de denunciar los cortes en el Sector 5 ante la Fiscalía de Madrid. El Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia presentada también por familias afectadas del Sector 6 de la Cañada Real, también afectadas por los cortes de suministro eléctrico.

Desde hace dos meses, dos de los sectores de la Cañada Real --el sector 6 y el 5-- están siendo afectados por cortes de luz como consecuencia de la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados, de hasta cinco veces el consumo normal según la Comunidad, que se están registrando en los últimos meses por plantaciones de marihuana.

Los afectados insisten en que el problema "no se debe a la sobrecarga" causada por las plantaciones ilegales de marihuana sino a "una reducción de potencia por parte de Naturgy en las torretas que suministraban energía a la zona de las viviendas, ya sea por orden o por autorización de las administraciones".

Demandan soluciones para una situación "que afecta a la salud y pone en riesgo la vida de 4.000 personas, que a temperaturas bajo cero no tienen con qué calentarse en plena pandemia, pese a las recomendaciones y advertencias sobre la vulneración de derechos que están cometiendo de los altos comisionados de la ONU, del Defensor del Pueblo y del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil".

Se calcula que el corte de luz que padece el barrio afecta a unos 1.800 menores de edad, algunos de los cuales han tenido que recibir asistencia médica por hipotermia o intoxicación.

DELEGACIÓN Y COMUNIDAD SE RESPONSABILIZAN MUTUAMENTE

El delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, criticaba que la Comunidad de Madrid eche "la culpa" a otras administraciones en relación a la problemática en la Cañada Real por los cortes de luz. "Hay que ser muy claros y muy respetuosos. Es un drama que hay que resolver colaborando entre administraciones y no lavándose las manos y echando la culpa a otros, como estoy viendo. Es algo más que un tema de orden público", señalaba ayer en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, viene reclamando a la Delegación del Gobierno que ponga en marcha su "plan de choque" frente a las plantaciones de marihuana en la Cañada Real Galiana, que estarían detrás de los cortes de suministro eléctrico en la zona desde hace más de dos meses. Pérez ha incidido en que ya hubo una reunión entre la Fiscalía Provincial de Madrid, la Delegación, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital en el que se anunció este plan de choque que "a día de hoy no se ha producido".

En su discurso de fin de año, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se refería a la situación de la Cañada: "Y, sí, me preocupan la Cañada Real, o los menores no acompañados, pero no para instrumentalizarlos políticamente, sino que me preocupa el problema en su integridad: las vidas en juego, la pobreza, la educación, los delitos, los ciudadanos afectados dentro y fuera", declaraba.

La Comunidad y el Ayuntamiento de la capital se reunieron en diciembre para poner en marcha una estrategia de servicios sociales para paliar la situación de vulnerabilidad de estos vecinos con cortes de luz --en los sectores V y VI--. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sostenía que "mientras no se solucione el problema de las plantaciones de marihuana", va a ser difícil que se solvente el de los cortes de luz.

Y en medio de este choque entre administraciones se encuentran los vecinos, que vinculan los cortes de luz con unos "limitadores" que habría instalado la suministradora (Naturgy) en las torretas que dan energía a la zona.