La FAPA pide ante el TSJM suspender cautelarmente el decreto del 'cheque Bachillerato'

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspender de forma cautelar el decreto de cheque Bachillerato promovido para el curso que viene por el Ejecutivo autonómico.

Según ha informado el colectivo de padres de alumnos en un comunicado, junto con la presentación de la demanda en la Sala de lo Contencioso del TSJM, la FAPA ha solicitado medidas cautelares ante "la posible evasión de cuatro millones y medio de euros de las arcas públicas para beneficio de las empresas privadas".

De esta forma, han señalado que si la sentencia les fuese favorable, es "indiscutible" que el periodo de resolución del procedimiento será posterior al inicio establecido de este cheque Bachillerato, por lo que su paralización "ya llegaría tarde".

Por ello, han pedido medidas cautelares para recuperar los cuatro millones y medio de euros para fomentar el servicio gratuito de la Escuela Pública y no dar ese dinero a escuelas privadas. Así, han considerado que la Orden 373/2019 presenta "graves vicios formales", como la obligatoriedad de un informe previo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, o la consulta previa a través del portal de transparencia.

Además, han opinado que no tiene "ningún sentido" concertar enseñanzas postobligatorias, cuando "no hay financiación suficiente" para que las etapas obligatorias sean completamente gratuitas. De esta forma, han considerado que cometen una contradicción al haber enseñanzas básicas "que no reciben el presupuesto necesario".

Por ello, han afirmado que si sale adelante este decreto los centros privados-concertados subirían sus cuotas y recibirían así "una doble retribución", ya que muchos de ellos son "verdaderos entramados empresariales con grandes beneficios económicos anuales".

Por último, han mantenido que la administración con esta orden quiere "justificar su blindaje a los centros concertados bajo la falsa premisa de libertad de elección".

La Comunidad de Madrid avanzó que pondrá en marcha el cheque-bachillerato el próximo curso 2019/2020, con una cuantía máxima de 3.000 euros anuales por beneficiario.

El Consejo de Gobierno dio luz verde en abril a una inversión de 4,5 millones de euros, que permitirá que alrededor de 1.500 alumnos "con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan".