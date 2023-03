Feministas volverán a marchar separadas por sus diferencias sobre prostitución, la Ley Trans y 'sólo sí es sí'

La Delegación del Gobierno autoriza 43 manifestaciones en la Comunidad con motivo Día Internacional de la Mujer

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las feministas volverán a marchar separadas, por segundo año consecutivo, en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, debido a sus diferencias en temas como la prostitución, la Ley Trans o la Ley del 'sólo sí es sí'.

La Comisión 8M y el Movimiento feminista de Madrid han hecho públicas las reivindicaciones que el 8M protagonizarán sus marchas. Las primeras, recorrerán Madrid con el lema 'Somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo" escrito en su pancarta', mientras que las segundas se manifestarán como las 'Feministas en lucha por los derechos de las mujeres'.

Ambas manifestaciones tienen en la capital el mismo punto de salida, la glorieta de Atocha, con sólo media hora de diferencia. Pero, a pesar de que sus recorridos son diferentes --por segundo año consecutivo-- ambas organizaciones rechazan hablar de división en el feminismo.

En concreto, la comunicada por la Comisión 8M, que arrancará a las 19.00 horas del paseo del Prado (a la altura de la confluencia con la calle Juan de Mena y el Museo Naval), atravesará la Plaza de Cibeles y continuará por la calle de Alcalá y la Gran Vía hasta la Plaza de España.

Por su parte, la registrada por el Movimiento Feminista de Madrid, también desde las 19.00 horas, comenzará en la Plaza del Emperador Carlos V (Glorieta de Atocha) --dirigiendo la cola hacia la Ronda de Atocha y el Paseo de Santa María de la Cabeza--, y discurrirá por la calle de Atocha para finalizar en las plazas de la Provincia y de Santa Cruz.

Para la Comisión 8M "no hay un solo feminismo, sino que hay un montón" y ha explicado que en su propio seno hay "muchas posturas representadas", por ejemplo, en relación a la prostitución. "Somos un espacio en el que tratamos de debatir y hablar y en donde, pese al no consenso, se puede seguir avanzando", ha explicado una de las portavoces de la entidad, Julia Tabernero, quien ha rechazado los grupos "monolíticos, donde todo está decidido y ya no se va a avanzar en algunas cuestiones".

Desde el Movimiento Feminista de Madrid, niegan directamente que el feminismo esté dividido, pero puntualizan que "no se puede decir una cosa y la contraria" desde un mismo espacio. En este sentido, también miran hacia la prostitución y apuntan que "es contrario al feminismo que las mujeres puedan ser objeto de transacciones mercantiles".

PROSTITUCIÓN

La prostitución y su abolición es una de las principales diferencias ente estas organizaciones. Mientras el Movimiento Feminista de Madrid centra sus propuestas en esta medida e, incluso, anuncia su marcha como la "manifestación abolicionista", en el manifiesto de la Comisión 8M este tema no aparece.

Pero no son las únicas discrepancias. Las representantes del Movimiento Feminista de Madrid han sido muy críticas con la Ley Trans y han anunciado iniciativas en busca de su derogación. Además, durante el 8M reclamarán la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de este texto. Por el contrario, la Comisión 8M tiene entre sus reclamaciones poner fin a los discursos de odio contra este colectivo y se ha reivindicado como la manifestación que es "un espacio seguro para todas y todes".

Las críticas a Montero también llegan desde el Movimiento Feminista de Madrid por su "chapuzas" legislativas --por las que también llaman a la reprobación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- entre las que incluyen la Ley del 'sólo sí es sí'.

DENUNCIAN LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL FEMINISMO

"No es tolerable la instrumentalización gubernamental del movimiento asociativo de mujeres para silenciar las voces de quienes exigimos responsabilidades a quienes han provocado una rebaja masiva de penas a delincuentes sexuales", ha subrayado la representante de esta organización, Lola Venegas.

Por el contrario, la Comisión 8M no nombra la Ley del 'sólo sí es sí' en su manifiesto, aunque en rueda de prensa sí han manifestado su coincidencia con la postura que mantiene en la actualidad la ministra de Igualdad sobre "no dar un paso atrás" para que "el consentimiento y el deseo estén en el centro". Además, esta entidad llamará en su marcha del Día de la Mujer a una "justicia feminista" que "no culpabilice a la víctima". "Seguiremos gritando 'Hermana, yo sí te creo'", ha explicado otra de las portavoces de esta organización, Arantxa López.

COINCIDENCIAS

Pero a pesar de que estos temas separan a ambas organizaciones, en sus manifiestos hay coincidencias. Por ambas partes hay la misma preocupación por la violencia de género, el aumento de los asesinatos y el hecho de que en el último año se haya hecho patente que muchas de las víctimas mortales habían denunciado o tenían alguna orden de protección vigente. Ambas entidades piden este 8M una protección real para las mujeres.

También coinciden en reclamar una Sanidad Pública y Universal, poniendo el énfasis en que este sector es importante para la detección precoz de los casos de violencia contra las mujeres.

PRESENCIA DE REPRESENTANTES POLÍTICOS

La Comisión 8M, que se ha reivindicado como las convocantes en la manifestación de este día desde los años 70, recorrerán en Madrid el Paseo del Prado hasta la Plaza de Cibeles, para subir por Alcalá y Gran Vía, hasta llegar a la Plaza de España. La salida de esta marcha está prevista para las 19.00 horas y está previsto que la ministra Montero y parte de su equipo participe en ella.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha señalado es "normal" que existan "múltiples" manifestaciones aunque ha aclarado que las mujeres que forman parte del Ministerio de Igualdad van a estar "en el lugar en el que se reivindique que las mujeres trans también son mujeres y que son necesarias las políticas para la lucha contra las violencias sexuales".

El Movimiento Feminista de Madrid, por su parte, ha convocado a las 18.30 en la glorieta de Atocha para recorrer la calle Atocha hasta la sede del Ministerio de Exteriores. El PP ha confirmado que irá a esta marcha, aunque aún no ha precisado nombres.

Los socialistas aún no se han pronunciado en este sentido y, aunque el año pasado marcharon con la Comisión 8M, el pasado 25 de noviembre ministras del PSOE lo hicieron con el Movimiento Feminista de Madrid donde ya se pidió la dimisión de Irene Montero. Este año, los socialistas se enfrentan al dilema de acudir a una marcha en la que se pide la dimisión de Irene Montero y la reprobación de Sánchez o a otra que ya ha avanzado que no apoya la reforma que plantea el PSOE sobre el 'sólo sí es sí' y se ha alienado con las tesis de Podemos en este sentido pidiendo que no se toque el consentimiento.

En concreto, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ha tomado conocimiento de hasta 43 manifestaciones y concentraciones en toda la región con motivo del 8M, en la primera edición sin restricciones tras la pandemia del Covid-19, según informó la propia Delegación.

Además de la ciudad de Madrid, con 29 manifestaciones y concentraciones, las marchas llegarán también a otros municipios como Fuenlabrada, Getafe, Alcobendas, Coslada, San Lorenzo de El Escorial, Alcorcón, San Fernando de Henares, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Parla.