Estudiantes marchan contra la violencia machista y en defensa del 'sí es sí': "Nos han declarado la guerra"

Manifestación del Sindicato de Estudiantes en Madrid por el 8M - EUROPA PRESS

La manifestación de estudiantes finaliza tras cerca de dos horas de protesta con una sentada frente al Ministerio de Justicia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Estudiantes convocados por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas -1.500 personas, según la Delegación de Gobierno y 15.000, según las organizadoras- se han manifestado este miércoles en Madrid con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, en una concentración en la que han recordado a las víctimas de violencia de género y han defendido la Ley del 'sólo sí es sí'.

"Nos siguen matando y aquí no cambia nada. La cosa sería muy distinta si las víctimas, en lugar de mujeres, fueran obispos, banqueros, políticos o jueces", han advertido las manifestantes, entras las que también se encontraban hombres, y que se han concentrado desde antes de las 12.00 horas en la madrileña Puerta del Sol tras una gran pancarta con la frase 'Hartas de la justicia machista y fascista'.

Durante la marcha también ha cobrado protagonismo la polémica por la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí' tras la rebaja de condenas a violadores. "La ofensiva reaccionaria contra la ley del 'sólo sí es sí' es un ejemplo de que nos han declarado la guerra. Estos derechistas con toga, como los dirigentes de Vox y del PP, protegen a violadores con sentencias infames, obligan a entregar nuestros hijos a maltratadores, agitan contra el derecho al aborto y diseminan su homofobia y transfobia sin límite", critica el Sindicato de Estudiantes.

Las jóvenes han mostrado su descontento porque, a pesar de las leyes y las declaraciones del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, "la violencia contra las mujeres no cese". En este sentido, consideran "contradictorio" que la "escalada de asesinatos se produzca cuando más leyes feministas se están tramitando".

Así, las estudiantes defienden que para acabar con el machismo "no basta con denunciar su existencia o simplemente modificar la legislación", sino que "hay que ir a la raíz del problema" que, a su juicio, es "la opresión económica, ideológica y de género que provoca el capitalismo".

"EL FEMINISMO TRÁNSFOBO COMPARTE ARGUMENTOS CON VOX"

Antes de comenzar la marcha, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, que ha avanzado que acudirán esta tarde a la manifestación convocada por la Comisión 8M, ha criticado, en declaraciones a Europa Press, al "feminismo más institucionalizado, más tránsfobo, que hace bandera de la opresión del colectivo trans y que además comparte argumentos con Vox".

"El feminismo más institucionalizado está intentado fracturar al movimiento feminista. Vamos a ir a la manifestación de esta tarde a decir que el feminismo no es transfobia, que luchamos por los derechos trans", ha sentenciado Latorre.

Asimismo, la secretaria general de la organización estudiantil ha lamentado que este año también tengan que "hacer frente a una ofensiva reaccionaria de la judicatura contra la Ley del 'sólo sí es sí' y contra los derechos conquistados por el movimiento feminista". "Es importante decirle a todos los jueces que no lo van a conseguir, porque vamos a seguir peleando", ha dicho.

"Somos el grito de las que ya no están; Esta justicia es una mierda; Tranquila, hermana, aquí está tu manada; La manada es este sistema; o Todos los días es 8M", son algunos de los cánticos que han coreado las jóvenes en la Puerta del Sol, cuya plaza continúa en obras, por lo que han tenido algunas dificultades para avanzar.

Además, las estudiantes han portado varias pancartas con diversos lemas feministas, como: 'Abuela, vine a gritar lo que te hicieron callar'; 'Mi cuerpo es mi casa y en mi casa mando yo'; 'Ni soy histérica, ni estoy menstruando, grito porque nos están matando'; 'Feliz será el día que no falte ninguna'; 'Que ser mujer no nos cueste la vida'; o 'Sin les trans no es feminismo'.

GRITOS CONTRA ABASCAL Y CARMEN CALVO

Las asistentes también se han acordado del líder de Vox, Santiago Abascal, al que han llamado "criminal" al unísono. "Tú, machista, estás en nuestra lista", han proclamado los manifestantes, que también han relacionado la Ley del Aborto con el presidente de esta formación: "Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

Igualmente, han dirigido algunas palabras a la exvicepresidenta del Gobierno, la diputada socialista Carmen Calvo. "Con Carmen Calvo, no estamos a salvo", han señalado, al tiempo que han criticado al PSOE por "hablar de abolicionismo si en todos los años que ha gobernado no ha hecho nada para luchar contra la prostitución y los proxenetas".

Tras cerca de una hora avanzando por la calle Preciados a paso lento y sin dejar de proferir diversos lemas feministas, las estudiantes han alcanzado la Calle Gran Vía, desde donde se han dirigido hacia la sede del Ministerio de Justicia: "Que nos escuche toda la Gran Vía".

Durante su paso por la céntrica calle madrileña, no han dejado de repetir sus reivindicaciones y advertencias, que han ido subiendo de tono según avanzaba la marcha: "Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal; Machista, pardillo, tu boca en un bordillo; Me cuidan mis amigos, no la policía".

Antes de llegar a su destino, el Ministerio de Justicia, las manifestantes han vitoreado a dos trabajadoras que se han asomado a la ventana de su oficina alzando sendos pañuelos morados. "Estamos ocupando el centro de Madrid y de más de 30 ciudades contra los fascistas", han proclamado acto seguido.

SENTADA FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA

"Ya hemos llegado al Ministerio, que nos escuchen bien fuerte que las feministas estamos aquí, para visibilizar que el feminismo está llenando las calles. Esta justicia es una mierda", han coreado las estudiantes, que han realizado durante varios minutos una sentada frente a la sede del Departamento que dirige Pilar Llop.

La movilización ha finalizado tras cerca de dos horas de protesta con unas palabras de la secretaria general de la organización estudiantil, quien ha animado a las jóvenes a asistir a la manifestación de esta tarde y ha reclamado una asignatura de educación sexual en todas las aulas: "Imaginad la rabia que deben sentir los machistas cuando cada 8M llenamos las calles de esta forma. Las jóvenes lo hemos vuelto a hacer un 8M más contra la violencia machista".

Para el Sindicato de Estudiantes, luchar contra la violencia machista "pasa por movilizar los ingentes recursos económicos que existen y ponerlos al servicio de las necesidades sociales que existen y de las más oprimidas: las mujeres de la clase trabajadora". "El capitalismo es violencia sistémica contra las mujeres, contra las trabajadoras y la juventud. Pero no vamos a permitir que este sistema nos aplaste", sentencia la organización.

A la misma hora, las estudiantes se han manifestado también en diversos puntos de España, como en las provincias andaluzas de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Huelva, Córdoba, Almería y Jaén; en Asturias: en Gijón y Oviedo; en Cataluña: en Barcelona y Tarragona; en el País Vasco: en Bilbao, San Sebastián, Vitoria e Irún; en Galicia: en La Coruña; Vigo y Ferrol; en la Comunidad Valenciana: en Valencia, Alicante, Elche y Castellón; en Guadalajara; en Ávila; y en Logroño.

