Los feriantes critican la "precariedad y futuro incierto" del sector ante la pandemia

Reclaman el acceso a créditos ICO, exención de determinados impuestos y algún tipo de apoyo económico que les permita llegar a la temporada de 2021 para poder recuperar su actividad

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Unión de Feriantes de la Comunidad de Madrid (ACUFCAM) ha criticado este miércoles la situación de "precariedad y futuro incierto" del sector ante la pandemia del coronavirus, especialmente porque la temporada de ferias y verbenas se extiende de abril a octubre y este año no podrá desarrollarse.

Según ha expuesto ACUFCAM en un comunicado, este sector está formado un 98 por ciento por autónomos y pequeñas empresas de las que dependen, según sus cálculos, alrededor de 30.000 familias; cuya "inmensa mayoría lleva sin facturar desde octubre".

"Algunos compañeros han tenido que solicitar ya la ayuda de Cáritas o Cruz Roja porque no pueden hacer frente a sus necesidades diarias. Y esto no ha hecho más que empezar, pues si no vamos a poder ingresar nada hasta la temporada de 2021, para muchos va a ser imposible hacer frente a este año en blanco, ni siquiera con estas ayudas", ha explicado el presidente de la entidad, Fernando Piqueras.

Al tratarse de una actividad estacional, muchos feriantes se dan de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) exclusivamente para los meses de abril a octubre, ya que su volumen de negocio "no les permite asumir el pago de la cuota durante todo el año" por lo que no pueden acogerse a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad aprobadas por el Gobierno.

Por otro lado, para tener sus atracciones en permanente estado de control, los feriantes deben asumir una serie de costes de mantenimiento, compra de maquinaria, pago de impuestos de vehículos de tracción mecánica, seguros de multirriesgo y de responsabilidad civil;, para lo que en muchos casos solicitan créditos personales que les permitan hacer frente a estos costes.

Por todo esto, las asociaciones del sector han solicitado ayuda a las diferentes administraciones públicas, en forma de acceso a créditos ICO con 12 meses de carencia desde el inicio de la actividad, exención de determinados impuestos, entre los que se incluyen como partida destacada las tasas municipales por ocupación de vía pública, y algún tipo de apoyo económico que les permita llegar a la temporada de 2021 para poder recuperar su actividad.