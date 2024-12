El Festival Riesgo debutará en enero para "ampliar" la mirada sobre el circo: "No solo es para niños"

Una compañía de Ucrania inaugurará la primera edición contando su experiencia sobre la invasión rusa en febrero de 2022

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del nuevo festival de circo Riesgo debutará el 30 de enero de 2025 en los Teatros del Canal para "ampliar" el la mirada sobre el circo y "romper estereotipos" a través de la fusión del arte circense con el teatro, cine, danza o música.

"Muchísimas veces me pasa que recomiendo un espectáculo de circo a una persona y me responde con un 'Es que yo no tengo hijos'. Hay representaciones que no son para niños y este festival busca visibilizarlo, dignificarlo, y, sobre todo, ampliar el imaginario de las personas", ha defendido su directora artística, Eva Luna García-Mauriño, en una entrevista concedida a Europa Press.

Del 30 al 22 de febrero de 2025, el centro de artes escénicas ubicado en el distrito madrileño de Chamberí acogerá siete espectáculos de España, Canadá, Bélgica, Ucrania, Francia, Italia y Argentina para representar las tres escuelas principales del circo: la canadiense, la soviética y la europea.

La directora artística ha remarcado que el origen del circo era "enseñar todo aquello que no se veía fácilmente" y que "poco a poco ha sufrido cambios porque han aparecido competencias por inquietudes de artistas que empezaron a acercarse desde otras artes".

"Ahora es un género bastante híbrido, que fusiona con otras artes y es súper poliédrico. Es mucho más de lo que la gente tiene presente. Normalmente, cuando se oye la palabra circo, mucha gente dice 'No, es que a mí no me gusta'. Yo respondo que no se conoce el circo, porque si lo sabes, dirías 'No me gusta un espectáculo'", ha señalado.

UCRANIA INAUGURARÁ LA EDICIÓN

Será la compañía Cirque Inshi la que abrirá el festival el 30 de enero con una propuesta que combina el ballet con un elevado virtuosismo técnico a través de 'Rêves', una creación derivada de la invasión rusa de Ucrania. Un espectáculo que, según García-Mauriño, tiene, "una calidad excepcional" para arrancar la primera edición".

Esta obra, que presenta las tradiciones populares ucranianas, el alma y el carácter "indomable" del pueblo ucraniano, reúne a artistas que contarán "a su manera, a través de su disciplina, su aparato, su propia historia, el sueño que tuvo antes del 24 de febrero de 2022".

La directora artística de Riesgo cree que el circo "ha cambiado muchísimo" en los últimos años en España y en la Comunidad de Madrid. "Ha habido mucho movimiento por parte de las asociaciones sectoriales para visibilizar este arte y no ser totalmente marginal y muy residual", ha recalcado.

No obstante, ha lamentado que las salidas profesional en el país esté "a años luz" de otros países europeos, lo que ha fomentado "que haya "muchísimo éxodo de artistas a otros lugares". Asimismo, García-Mauriño ha indicado que no hay una formación reglada "a la altura de otras ciudades del mundo".

"En España, la única región que sí que se ha volcado en desarrollar históricamente políticas culturales que han favorecido este desarrollo del circo ha sido Cataluña, pero aún sigue estando bastante detrás que Francia, Bélgica o Suecia. La buena noticia es que estamos en la buena dirección porque cada vez más las instituciones apoyan el circo, como ahora está haciendo la Comunidad de Madrid con Riesgo", ha subrayado.

CANTO LÍRICO Y DANZA

Aparte de la compañía ucraniana, los canadienses FLIP Fabrique ofrecerán grandes producciones multidisciplinares de alta calidad técnica y secuencia de números de circo (8 y 9 de febrero) con 'Blizzard', estreno en España, que homenajean al invierno en Quebec. Combinando narración, teatralidad y sorprendentes habilidades atléticas, invitan a los espectadores a un viaje alocado, divertido y poético, mientras sus acróbatas se pelean con bolas de nieve, saltan, caen y rebotan.

Aquellos que buscan lenguajes cinematográficos dentro de las artes escénicas y además prefieren el humor, podrán disfrutar de La Main S'Affaire (15 y 16 de febrero), que en 'A Snack to Be', tercero de los estrenos en España de Riesgo, conjuga el nuevo circo con la denominada magie nouvelle.

Para los amantes del canto lírico y del arte barroco, a ellos va dirigido especialmente T1J (Théâtre d'Un Jour) (20, 21 y 22 de febrero), que estrena en España 'Reclaim', tras su paso por el Festival d'Avignòn. Esta compañía belga se caracteriza por unos espectáculos que difuminan las fronteras entre el circo y otras artes (ópera, teatro, danza, música). Se trata de una apuesta por la deconstrucción, la investigación y fusión de la disciplina técnica con la dramaturgia.

En cuanto a las artes vivas, María Palma (1 y 2 de febrero), se sumergirá en un tanque de agua fusionando la apnea con la danza y el teatro físico. 'La voz sumergida' es la primera creación en solitario de esta exnadadora de natación sincronizada iniciada en las artes del circo. En su proceso formativo y de crecimiento personal ha ido dando cabida a una concepción escénica que funde varias disciplinas, la innovación y la búsqueda de nuevos lenguajes.

POESÍA EN EL ESPECTÁCULO

El riesgo, la sensibilidad, la poesía y la técnica se representará con Movedbymatter & Collectif Malunés (6 y 7 de febrero) a través de 'BITBYBIT', protagonizado por dos personajes, hermanos, cada uno de los cuales muerde con fuerza una pieza de goma, de la que parte un cable que está unido a la otra pieza, como si fueran siameses y ese cordón metálico los volviera inseparables.

Quienes disfrutan del concepto y la ruptura encontrarán en la Compagnie 7Bis (13 y 14 de febrero) la fuerza de la imagen y la metáfora. Las dos piezas que componen este espectáculo, 'Lontano & Instante', sobresalen por el uso de un enorme aro metálico de casi quince kilos y dos metros de diámetro.

Por separado, la italiana Marica Marinoni y el argentino Juan Ignacio Tula exhibirán un circo que no busca el impacto adrenalínico, la espectacularidad del circo clásico, sino trasladar emociones.