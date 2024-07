Festival Río Babel reunió los tres días 50.000 personas con grandes actuaciones de Juanes, Amaral o Two Door Cinema Club

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Río Babel concluyó anoche en la Caja Mágica de Madrid con un balance de 50.000 asistentes durante los tres días, según datos de la organización, y donde destacaron actuaciones como la de Juanes el viernes, la Oreja de Van Gogh y Amaral el viernes y la de Two Door Cinema Club el sábado.

El día de ayer comenzó con una explosión de energía gracias a Gilipojazz, el trío madrileño que lleva el jazz punk por bandera y cuyo estilo frenético llevó a los asistentes a un viaje musical lleno de improvisaciones y ritmos complejos. Luego desde Italia llegó Modena City Ramblers, que aportó su mezcla de folk y rock, interpretando canciones que combinan tradición, mestizaje y modernidad.

El público siguió bailando con The Cat Empire y luego el dúo español Delaporte, que llevó a cabo una actuación llena de electrónica y pop fue la antesala al grupo estrella de la noche, Two Door Cinema Club.

Con el recinto abarrotado, los irlandeses recogieron el testigo junto a un público eufórico que siguió el ritmo de la banda en todo momento. Interpretando éxitos como 'What You Know' y 'I Can Talk', crearon un universo paralelo en el que la música, la banda y su público eran los personajes principales.

Los argentinos Babasónicos también trajeron su estilo inconfundible desde el otro lado del charco, regalando una mezcla de sus grandes éxitos y nuevas canciones de su tour 'Trinchera Avanzada'.

Para terminar, el dúo sudafricano Die Antwoord, conocido por su estilo único y provocador, ofreció un show electrizante como parte de su gira Reanimated Tour. Su actuación fue un torbellino de ritmos rave y visuales impactantes, que estuvieron acompañados de pogos y euforia durante toda la actuación.

En el Babel Comedy, Héctor de Miguel abrió la jornada con su ingenio afilado, seguido por Miguel Campos, cuyo humor mantuvo al público riendo sin parar. El dúo Raquel Hervás & La Prados también aportó frescura y Sergio Bezos y Valeria Ros cerraron con broche de oro asegurando una dosis extra de alegría para los asistentes.

VIERNES 'TUENTI'

La jornada del viernes estuvo marcada por el retorno a los años 2000, una cita a la que asistieron 18.000 personas. Depedro se encargó de dar comienzo a esta jornada ofreciendo un concierto en el que la sensibilidad y la calidad musical no faltaron. Presentó temas de su último disco, 'Un lugar perfecto', y sin que faltaran alguno de sus grandes éxitos como 'Te Sigo Soñando'.

Rayden, uno de los raperos españoles más conocidos, inauguró el escenario Johnnie Walker en está segunda jornada. En uno de sus últimos conciertos antes de su retirada, ofreció una actuación cargada de emoción y energía. El artista repasó su discografía con los grandes hits pero sin olvidar su último trabajo, 'La victoria imposible'.

En una jornada de emocions, Vicente García también puso su granito de arena con sus ritmos caribeños y latinos. Canciones como 'Candela' y 'Dulcito e Coco' fueron recibidas con los brazos en el aire y un coreo de voces protagonizado por los asistentes.

La Oreja de Van Gogh, uno de los platos fuertes del viernes, tomó el relevo del día con una actuación que repasó sus grandes éxitos. Sin pasar desapercibidas en la boca de nadie, canciones como 'Rosas' y '20 de enero', resonaron por todo el recinto. Con un público más que entregado, que no dejó en el olvido ninguno de los temas del grupo.

Otro de los protagonista de la noche fue, sin lugar a dudas, La Pegatina. El icónico grupo fue responsable de convertir el recinto en una auténtica fiesta gracias a su estilo festivalero y enérgico. Con su característica mezcla de ritmos y su carisma sobre el escenario, lograron poner a todos los presentes a bailaran sin parar, despidiéndose del público con un emotivo agradecimiento antes de su parón anunciado para 2025.

La jornada también contó con la presencia de Carlos Sadness, conectando como siempre con el público. Por su parte, el grupo argentino Él Mató a un Policía Motorizado demostró por qué es una de las bandas más queridas del otro lado del charco, gracias a un directo potente y un repertorio que incluyó tanto canciones de su reciente álbum 'Súper Terror' como clásicos de su carrera.

Luego arrancó el Babel Comedy. Presentado por Inés Hernand y Bianca Kovacs, Álvaro Casares abrió la jornada con su humor cercano, seguido de JJ Vaquero, cuyo estilo directo y mordaz conquistó al público. El dúo Lala & Bertus aportó su humor fresco y dinámico, mientras que Pablo Meixe y Vanessa Valero cerraron con broche de oro, cada uno con su particular estilo.

La noche culminó con la actuación de Amaral, una de las artistas más emblemáticas de la música de España. Aprovecharon para presentar en directo 'Rompehielos', primer adelanto de su próximo disco, en una actuación en la que no faltaron éxitos como 'El Universo Sobre Mí', 'Cómo Hablar' y su icónico 'Marta, Sebas, Guille y los demás', que el público coreó a pleno pulmón junto a la artista.

LA FUERZA DE SUDAMÉRICA

El jueves, primera jornada del festival, atrapó a 16.000 personas. La apertura estuvo marcada por la actuación de Akriila, una de las nuevas voces del urbano que ha conquistado al público con su álbum debut '001'. A continuación, Trueno, el joven rapero del barrio argentino de La Boca, que se ha convertido en un fenómeno global, llegó al Babel para presentar su nuevo disco: 'El último baile'.

Con temas como 'Tranky funky' o 'No Cap', convirtió el recinto en una auténtica pista de baile. Actuación en la que tampoco faltaron alguno de sus hits mas conocidos como 'Mamichula' ft. Bizarrap y Nicki Nicole, que sigue siendo recibida con una aclamación de siempre. Además, al finalizar su concierto, Trueno anunció que actuará en el WiZink Center el 13 de marzo y que las entradas estarán a la venta el próximo 10 de julio a las 16 horas.

Pero fue Juanes el responsable de generar euforia entre el público de Río Babel, con éxitos atemporales como 'A Dios le pido' y 'Camisa Negra'. Deleitó al público con su energía y carisma con esos temas que resuenan en la memoria de varias generaciones.

Luego Andrés Calamaro, uno de los artistas mas esperados en la pasada noche de jueves, junto con German Wiedemer (piano), Andrés Litwin (batería), Julian Kanevsky (Guitarra), Mariano Dominguez (Bajo) y Brian Figueroa (guitarra). Con una actuación cargada de un repertorio lleno de clásicos y nuevas canciones, logró cumplir las expectativas del público.

La jornada también estuvo marcada por el mexicano Caloncho, que también aportó su estilo único y su especial sensibilidad; mientras que el uruguayo Cardellino, otro artista emergente del género urbano, aportó su estilo distintivo. Asimismo, los gemelos Morochos presentaron su segundo disco de estudio 'De dónde vengo' y fueron responsables de poner a mucha gente a bailar y dar palmas.

En el espacio dedicado a la comedia, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de Facu Díaz, Patricia Espejo y Laura del Val, quienes llenaron el recinto de risas y buen humor, consolidando este espacio como una parte esencial del festival, presentado por Inés Hernand e Iggy Rubín.

Para cerrar esa primera noche, Nil Moliner presentó su tercer disco de estudio, 'Lugar Paraíso', ofreciendo un espectáculo lleno de emoción y conexión con el público, pero sin dejar atrás alguno de sus hits más conocidos como 'Libertad'.