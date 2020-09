Franco defiende el cierre de burdeles y dice que la videovigilancia en las calles "no es la panacea" de la seguridad

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha defendido que el Gobierno regional cierre los burdeles como han hecho otras autonomías para luchar contra la propagación del coronavirus y se ha mostrado favorable a la abolición de la prostitución, tal y como recoge el programa de su partido.

"En la Comunidad la Policía ya ha cerrado algún prostíbulo hace meses en la calle Delicias. Y siempre que tenemos conocimiento de cualquier tipo de irregularidad añadido al hecho de la prostitución actuamos en consecuencia. A veces no tenemos el conocimiento de su existencia y por eso cuesta luchar contra ellos. Pero cuando se tiene el conocimiento, aplicamos la ley, que implica también a sancionar a los clientes, y se están produciendo sanciones", ha indicado.

En una entrevista recogida por Europa Press, Franco ha remarcado que su compromiso contra la violencia de género "sigue más vivo que nunca, si es que hay diferentes grados de vitalidad". "Seguimos haciendo todo lo que podemos para luchar contra esta lacra social", ha manifestado.

En cuanto a la criminalidad en general, el representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que la delincuencia tradicional sigue con cifras inferiores que en los últimos años por la situación de la pandemia.

Pero, en cambio, se ha incrementado en un 50 por ciento la criminalidad a través de Internet, sobre todo en estafa. "Se puede hablar de un cierto cambio en los moldes tradicionales de la criminalidad. La Policía Nacional y Guardia Civil están perfeccionando sus mecanismos para luchar contra ello", ha indicado Franco.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CALLEJERA

Por otro lado, el también delegado del Gobierno en Madrid ha hablado del sistema de vigilancia por cámaras instaladas en algunas calles de Madrid. Así ha explicado que en estos casos la frontera entre el derecho a la intimidad y la seguridad a veces "es difusa" y por ello tienen que hacer compatible ambos derechos.

"En Delegación de Gobierno, en general, estudiando caso por caso, estamos apoyando la instalación de cámaras. Y lo mismo haremos cuando llegue el momento de estudiar las nuevas", ha dicho en referencia al nuevo paquete de cámaras anunciadas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las zonas de Tirso de Molina, Puerta del Sol, y que deben contar con el visto bueno de la Delegación y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

No obstante, José Manuel Franco cree que estas cámaras "no son una panacea" porque en estos barrios "hasta que no haya una mejoría en las condiciones de vida en los habitantes de estos distritos, mientras haya esta brecha económica y social entre unos distritos y otros, y entre unos municipios y otros, la panacea para la seguridad no existe".

"Se pueden paliar los efectos de la inseguridad y vamos a trabajar para hacerlo. El problema es más profundo, tiene que ver con la composición social de estos barrios, necesidades de educación, empleo y cultura. Ojalá fuera un problema simple y se resolviera con las cámaras y todas las administraciones tienen que mejorar la calidad de vida de esos barrios", ha dicho.