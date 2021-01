Franco dice que la factura de Almeida sobre nevada está "hinchada" y que petición de Aguado de más vacunas es "injusta"

Se muestra partidario de "confinamientos potentes, radicales y cortos"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este miércoles que la 'factura' que ha dirigido el Ayuntamiento de la capital al Gobierno de España sobre las consecuencias de la gran nevada a través de la petición de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que cifra en 1.400 millones de euros, está "hinchada" y "es posible que está al alza".

En una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, Franco cree que el Ejecutivo central ajustará esa cantidad y espera que tanto Madrid como el resto de ayuntamientos actúen "con la debida sensatez" para no "hinchar" esas solicitudes. Luego, el Gobierno España "atenderá en la medida de lo posible las necesidades de Madrid y del resto de ayuntamientos".

El delegado de Gobierno cree que se resolverán en poco tiempo las solicitudes porque en las últimas 'danas' las indemnizaciones han llegado "en tiempo récord".

José Manuel Franco considera que los ciudadanos deben estar satisfechos por el trabajo de las administraciones ante el temporal y que éste, junto al Covid, demuestran la necesidad de contar con "servicios públicos de calidad, bien dotados y que resuelvan los problemas del día a día". "La solidaridad y la ayuda ciudadana está bien implorarla y contar con ella pero es necesario, es absolutamente fundamental, esencial, que nos mentalicemos que tenemos unos servicios públicos magníficos y apostar por reforzarlos", ha apuntado.

YA HABRÁ TIEMPO DE BUSCAR RESPONSABILIDADES

El delegado del Gobierno asegura que es prematuro todavía hablar de errores en la gestión de la gran nevada y que hay que esforzarse por luchar contra sus efectos, y que todavía hay hielo y nieve en las calles de Madrid. "Luego tiempo tendremos de buscar responsabilidades y extraer lecciones para que en el futuro estemos más preparados ante estas inclemencias", ha dicho.

En esta línea, Franco no se ha mostrado partidario de haber cortado la M-40 antes de lo que se hizo con la gran nevada a pesar de que quedaron atrapados muchos coches, ya que es una vía de circunvalación que ayuda a descongestionar otras carreteras "y hubiésemos trasladado el problema en otras zonas". "Parece fácil decir que sí, pero no era fácil adoptar esa decisión", ha manifestado.

"Es posible empezar a limpiar cuando esté nevando, esparcir sal con más antelación. El Gobierno de España el jueves ya empezó a embolsar camiones y eso ha sido una medida eficaz", ha agregado.

LA UME NO SE RETIRA DE MANERA UNILATERAL

Respecto a la polémica por la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el lunes de Madrid, el delegado del Gobierno ha afirmado que no quiere polemizar pero ha reiterado que "los hechos objetivos" es que al pasar la Comunidad del nivel 2 al nivel 1 de su Plan de Inclemencias Invernales "se está renunciando a la intervención del Ejército".

"Este es el hecho irrefutable. No ha actuado la UME desde el lunes. Y también me consta que el Gobierno de España no retira la Unidad Militar de Emergencias de manera unilateral. La versión del Ministerio no coincide con el consejero de Justicia", ha añadido.

Preguntado por la queja del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de que no llegaban suficientes vacunas contra la Covid a la Comunidad, Franco ha respondido que no se debe frivolizar con este tema y ha enjuiciado que se quejen de que no lleguen más vacunas cuando "las administran a cuentagotas".

"Hasta hace días estábamos en la cola (en la inmunización). Intento buscar soluciones y no culpables. Estaríamos legitimados para pedir más si pusieran más. Me parece exigente decir lo que dice Aguado. Injusto también", ha apostillado.

PARTIDARIO DE "CONFINAMIENTOS POTENTES".

El representante del Gobierno central en Madrid no ha querido entrar en el tema del adelanto del toque de queda porque corresponde a las comunidades autónomas pero se ha mostrado partidario de "confinamientos potentes, radicales y cortos". También espera que los niños regresen hoy a las clases en buena situación y de seguridad.

"Confío en la prudencia y sensatez pero lo fundamental es que lleguen bien y que dentro estén en unas condiciones óptimas. Sinceramente me pareció adecuado el retraso (en la vuelta al cole). También digo por ejemplo que el funcionamiento del Metro ha sido magnífico, nos ha salvado, a mí también en particular, esté al frente de esa administración el partido que esté", ha concluido.