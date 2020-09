Franco reitera que la prioridad es la pandemia pero "habrá que hablar" de moción de censura ante "desgobierno" regional

El delegado de Gobierno hará "todo lo posible" para luchar contra la okupación y espera que lleguen las instrucciones que ayer anunció la Fiscal General del Estado

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha reiterado este miércoles que la prioridad de su partido es luchar contra la propagación de la pandemia pero que luego "habrá que hablar" de presentar una moción de censura ante el "desgobierno y deterioro" del Ejecutivo regional.

En una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press, Franco ha afirmado que el PSOE es "una fuerza responsable y seria", y que ahora toca luchar entre todos contra el coronavirus. Y ha manifestado su respecto por las declaraciones de la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que le ha tachado esta mañana de "conspirador de mociones de censura".

El líder de los socialistas madrileños ha criticado la gestión del Gobierno regional. "Como sigamos por este camino hay muchas posibilidades de que se llegue hasta una situación de deterioro o desgobierno. Con el comienzo del curso es significativo lo que ha ocurrido. No se puede maltratar de esta manera a la comunidad educativa, no se puede improvisar, ignorar las carta de alcaldes ofreciéndose para buscar espacios... Eso demuestran que se está improvisando, es una mala gestión", ha dicho.

Y aunque "está convencido" de que el Ejecutivo regional "buscará lo mejor" para superar la pandemia, el representante del Gobierno central en Madrid ha destacado que hay varias líneas para ello. "No podemos caer en la improvisación y cambiar cada día de criterio. Eso no conduce a nada nuevo", ha criticado.

Respecto a los datos actuales del Covid-19 en la región, el delegado ha indicado que "a cualquier madrileño le gustaría tener datos fehacientes y claros". "En mayo cuando Madrid pretendía saltarse fases, ya decía que era imprescindible reforzar la Atención Primaria y buscar rastreadores. No se ha hecho con la debida diligencia. Espero que la pandemia se controle. Si no hay salud, no hay actividad económica. Primero la salud, y luego la economía", ha apuntado.

LA DELEGACIÓN, DISPUESTA A COLABORAR

José Manuel Franco ha insistido en que la Delegación del Gobierno está dispuesta a colaborar lealmente con el Gobierno regional y, en caso de que se decretasen confinamientos totales o parciales, han elaborado un plan junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ponerlo en marcha.

Preguntado por los controles antiCovid en el aeropuerto de Barajas, ha señalado que solo menos del 1 por ciento de los contagios de la región proceden de esta vía, por lo que cree que "es una leyenda" que los controles no funcionen allí.

"La propagación del virus no se debe el aeropuerto, sino por otras cuestiones. Es obvio que quien tiene la autoridad sanitaria es el Gobierno regional y creo que no se actuó con la previsión adecuada. No estoy echando la culpa a Madrid, todos tenemos que luchar contra la pandemia", ha apostillado Franco.

Preguntado por el problema de la okupación, el delegado del Gobierno ha respondido que puede que haya "alguna exageración" pero que hay casos "muy dolorosos" que van contra "lo más sagrado de una propiedad", que es el domicilio familiar. Por eso, se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para luchar contra esta problemática y espera que pronto lleguen las instrucciones que ayer anunció la Fiscal General del Estado.